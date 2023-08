El paraíso de los coleccionistas

La Feira de Antigüedades de Cangas es fiel a su cita desde más de 20 años. Cada mes de agosto en los jardines de O Señal se citan cerca de una veintena de puestos en los que los visitantes disponen de una amplia variedad de material de coleccionismo: libros, revistas, postales, sellos, monedas y todo tipo de objetos.

Para trabajar en las fincas no se apunta nadie, pero para aparcar por el morro sí

Los fines de semana del verano son casi siempre un buen muestrario del incivismo de algunos al volante. ¿Qué llegamos a la playa y no hay sitio para aparcar? No pasa nada, se mete el coche en la finca de cualquier vecino y ahí se queda. Y cuando entra uno el resto van detrás. Así ocurrió ayer en una finca en el entorno de Areabrava, en Vilanova. Sus propietarios deben pensar, con razón, que para agachar la espalda y ayudar a cultivarla no hay nadie. Pero para invadirla por la jeta e irse de domingueo sobra gente. La mejor multa sería obligarles a coger el sacho... ¡y a cavar!

Se nota que había ganas de mejillón en Moaña

Por poco no quedan ni las conchas. Se nota que había ganas y hambre de mejillón en Moaña. No es para menos. Después de tres años sin la popular fiesta que organiza la Asociación de Mulleres ayer el mejillón voló en tiempo récord. Fueron muchos los que se quedaron con las ganas de probarlo. A lo mejor deben plantearse hacer un segundo pase para los rezagados.