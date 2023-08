La presencia de residuos fecales en el agua obliga a restringir el baño y bajar la bandera azul en Rodeira

Las autoridades sanitarias consideran “que se debe prohibir el baño cuando se supera el valor de 800 NMP/100 ml de Escherichia coli”, menos de la mitad de los detectados en Rodeira. También “si se iguala o supera el valor de 500 NMP/100 ml de enterococos intestinales”, aunque en este caso se detectaron solo 75 en dicha analítica. El Concello advierte de esas recomendaciones a los bañistas a través de la cartelería y el pesonal de playas, pero no aplica estrictamente la prohibición de adentrarse en el agua, que deja a decisión de los usuarios mientras no se realiza un contranálisis.

Los concejales Antón Iglesias y Noël Malvido se mostraron molestos por que la Xunta esperase hasta última hora del viernes para notificar el episodio de contaminación, a las puertas del fin de semana y cuando ya casi no quedaba personal municipal para tomar medidas. Adelantaron que la empresa concesionaria del servicio integral del agua, UTE Gestión Cangas, tomará nuevas muestras el lunes con la intención de que se pueda levantar ya las restricciones si los resultados son favorables.

Sanidade insta al Concello a “identificar las causas que provocaron la contaminación del agua y adoptar las medidas oportunas para eliminar o reducir al mínimo esta contaminación”. Los responsables municipales desconocen la procedencia de esos índices elevados de Escherichia coli, una bacteria que se encuentra en los intestinos de las personas y los animales, en el medio ambiente y, a veces, también en los alimentos y el agua sin tratar. La limpieza de sentinas de algún barco que navegue o fondee cerca de la costa o un vertido puntual son dos posibilidades. Algunos usuarios detectaron un “fuerte hedor” en la desembocadura del río Bouzós junto a la Praza das Pontes, en el extremo oeste de Rodeira.

Mientras la situación no se resuelve, el Concello deberá mantener expuesto el cartel con la calificación sanitaria del agua de baño, así como “exponer obligatoriamente el cartel en el que, por lo menos, se recomiende no bañarse temporalmente por contaminación microbiológica en el agua”. Personal del servicio de socorrismo y del grupo municipal de Emerxencias-Protección Civil se encargaron de materializar las instrucciones.

Las carabelas portuguesas llegan a Bueu y se iza la bandera amarilla en Portomaior y Banda do Río

Las carabelas portuguesas, también conocidas como “falsa medusa”, arribaron entre el jueves y ayer a Bueu, lo que obligó al servicio de socorrismo a izar la bandera amarilla en las playas de Portomaior y Banda do Río. En el resto de playas del municipio, de momento, no hay avisos de su presencia. Los socorristas de Bueu intensificaron la vigilancia estos días después de las recientes noticias de la aparición de esta especie en otros puntos de la provincia de Pontevedra, como A Lanzada o San Vicente do Mar.

El número de ejemplares detectados hasta ahora no resulta alarmante. Sin embargo, se decidió izar la bandera amarilla para advertir a los usuarios de la presencia de carabela portuguesa y para que tomen precauciones. Este distintivo es una recomendación para no bañarse, pero no es una prohibición. “No se trata de una situación crítica, pero entendemos que es mejor prevenir y tomar medidas de precaución”, explican desde el servicio de socorrismo.

Estas falsas medusas de momento solo aparecieron en Portomaior y Banda do Río, una circunstancia que se atribuye a las condiciones del viento y a la orientación de estos arenales. Los dos cuentan con bandera azul, pero esta situación no obliga a bajarla ya que se trata de un hecho relativo a la situación del mar. Los ejemplares que van apareciendo se están retirando de las playas y desde el servicio de socorrismo se ha reforzado el protocolo para atender este tipo de casos. Las picaduras de esta especie suelen causar un fuerte escozor y se recomienda la atención sanitaria.