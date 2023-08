“El motor de mi música es siempre el mismo, la ilusión”

Macaco aterriza esta noche en el SonRías Baixas 2023 como una de las actuaciones más destacadas del festival y como uno de los mayores reclamos del cartel. Desde las 00.00 horas el cantante catalán llenará el ambiente del festival con su mezcla de diferentes sonidos y estilos interpretando los distintos temas musicales que han marcado su tan exitosa carrera de más de 20 años.

–¿Qué significa para usted participar en esta 20ª edición del SonRías Baixas?

–Me hace muchísima ilusión. Es un festival muy especial, muy potente y muy importante en todo el país con un cartel bestial, ecléctico y con una propuesta súper interesante. Hay una conexión muy fuerte siempre de Macaco con Galicia, los conciertos que hago son gigantes y la verdad estoy muy contento de venir aquí.

–¿Recuerda alguna actuación con especial cariño en Galicia?

–Recuerdo un montón. Tengo mogollón de situaciones únicas y muchos conciertos, tanto en festivales como en fiestas populares. La convocatoria siempre ha sido súper especial, al igual que el cariño de la gente que tiene una vibra muy buena y muy auténtica.

–Tu último álbum, “Vuélame el corazón” está lleno de colaboraciones. Una de ellas ha sido con Tanxugueiras. ¿Qué tal ha sido?

–Son unas jefazas, unas mujeres muy auténticas y muy de verdad. Me gusta la mezcla que hacen de lo contemporáneo y lo tradicional, además de ser mujeres muy comprometidas y cariñosas. Fue todo súper buena onda desde el principio y la propuesta era que entrasen en una canción un poco de su estilo. Grabamos una parte en gallego que quedó alucinante.

–¿Le gustaría colaborar con otro artista gallego en especial?

–Las colaboraciones siempre tienen que salir de manera natural. Si te cruzas con alguien por el camino, tienes buena onda, hay una energía bonita y musicalmente encuentras una intersección para hacer algo especial, yo siempre estoy abierto a colaborar.

-¿Qué pretende transmitir a través de su último álbum, “Vuélame el corazón”?

-Es un disco conceptual muy diferente a los últimos que he hecho. Va sobre las relaciones, no sobre el amor, sino sobre los diferentes estados por lo que todas y todos podemos haber transitado alguna vez. Desde “Quiéreme bien” que canto con Leiva, que habla del amor consciente, pasando por “Tirititran” con Tanxugueiras, que habla de una ruptura, hasta llegar a canciones como “Recuerdos” con Valeria Castro, en las que se habla del eco de una relación pasada. Ha sido muy emocionante hacer este disco y hablar sobre todos estos estados por los que uno puede pasar.

-¿Le resulta sencilla toda la variedad de música que hace mezclando distintos géneros?

-Ahora toda la música de raíz como la rumba o el flamenco con elementos electrónicos de una manera u otra está de moda y me encanta. Todo esto es cíclico, nadie se ha inventado nada. Cada uno va poniendo su granito de arena y le va poniendo su personalidad y su color. A mí me gusta crear, probar, mezclar y experimentar, pero lo que más me interesa es que funcione la canción y tenga pies y cabeza.

-¿Qué es lo que más recuerda de sus inicios como músico callejero en Las Ramblas de Barcelona?

-El descaro y una ilusión que sigue siendo la misma a día de hoy. Ahora hay muchas más responsabilidades, con un equipo fuerte detrás y mucha gente involucrada, pero el motor de todo sigue siendo el mismo: esa ilusión, la gasolina de todo, lo que revoluciona y pone la maquinaria en marcha. El deseo de comunicar desde un escenario diferentes propuestas y tener ese feedback del público hace que fluya toda la energía.

-A lo largo de sus canciones ha empleado múltiples idiomas. ¿Cómo de importante cree que es la multiculturalidad?

-Siempre estoy abierto a todo. Esto es algo natural, mi idioma principal y materno es el castellano, pero si que he cantado en inglés porque lo he sentido. Sobre todo me gusta cantar en castellano, pero también me gusta poner pinceladas de inglés, he cantado también en catalán, en “portuñol” porque entiendo y hablo un poco el portugués, así como mezcla, con artistas brasileños. Me gusta probar y experimentar.

-¿Cree que su éxito con el álbum “Puerto Presente” y la canción “Moving” marcó un antes y un después en su carrera?

-Pues no. Mi carrera siempre ha sido muy progresiva, paso a paso. El disco anterior “Ingravitto” fue también muy importante con grandes hits como “Con la mano levantá” o “Mamá Tierra”. En mi penúltimo disco llamado “Civilizado como animales” por ejemplo el hit fue “Lo quiero todo”. En todos los disco hay canciones que destacan y hacen que el proyecto crezca. Yo creo que cada disco es un pasito más hacia delante.