Sobre os gobernos de esquerdas en Cangas

Decido expresar a miña opinión logo de ler un artigo de don Euloxio López, na sección Tribuna Libre de FARO DE VIGO do luns, 31 de xullo, agradecendo por adiantado a posibilidade que brinda este xornal aos seus lectores e lectoras.

Ao inicio do artigo, recóllese que “O pasado 28 de maio o pobo de Cangas sorprendeu á cidadanía dando unha nova oportunidade a un goberno de esquerdas a pesar do espectáculo político dos últimos mandatos”. Estes foron os resultantes das eleccións de 2015 e 2019.

No 2015, as forzas progresistas invisten a don Xosé Manuel Pazos Varela como alcalde. Tamén asinan un Pacto de Goberno, que durou toda a lexislatura, que reparte responsabilidades nas distintas áreas, facilitando así a estabilidade política en Cangas: pactáronse orzamentos, actuacións do Plan Concellos, xestionouse o diñeiro público con rigurosidade e satisfacéndose, ao tempo, as necesidades que se consideraron máis prioritarias. Ou é que alguén cre a mentira de que foron unicamente nos dous últimos anos nos que se conseguiu que Cangas deixase de ser un Concello intervido por Facenda? Non se deixou de demandar da Xunta de Galicia infraestruturas como o Centro de Saúde de O Hío-Aldán, o CAR, a Circunvalación e, mesmo, participouse na creación da fallida Área Metropolitana de Vigo, considerada beneficiosa para a nosa vila.

O electorado valorou como positivo os logros e o xeito de gobernar xa que no 2019, don Xosé Manuel Pazos foi investido Alcalde para un segundo mandato, co apoio das forzas progresistas. Conformouse un Goberno ACE-PSOE, optando lexitimamente BNG e AVANTE por non integrarse nel. Ata o 25 de xaneiro de 2021, data de falecemento do alcalde, o seu goberno, coa ferramenta do diálogo, consegue aprobar uns orzamentos que permiten facer, entre outras cousas, fronte á grave situación que afectou á veciñanza na pandemia, xestionada polo goberno, cos seus medios e coa axuda da sociedade civil.

A realidade dos feitos amosa que entre 2015-2021 non houbo ningún “espectáculo político” que o electorado de esquerdas tivese que perdoar. Ou será que, don Euloxio López, se refire ao período de febreiro de 2021 a maio de 2023, onde unha nova Alcaldesa cesa a concelleiros do seu equipo, rompe un Pacto de Goberno, non é quen de aprobar uns Orzamentos necesarios para que Cangas non quede estancada, ademais doutras actuacións que o electorado si castigou nas recentes eleccións do 28 de maio?

Escribe don Euloxio que “as forzas de esquerda non foron capaces de conformar un goberno estable durante tres mandatos”. Non sei a que mandatos se refire, pero a parte do período de 2015 a 2021, ao que me acabo de referir, houbo outros mandatos de esquerda que contaron con estabilidade política, como o seu propio, de 1995 a 1999, onde presidiu con gran acerto un Cuatripartito, que venceu moitas dificultades, grazas a políticos de talle como o socialista César López Freire e, o anteriormente mencionado, Pazos.

Di, que “Cangas leva anos navegando en círculos e chegou a hora de fixar rumbo”, pero é necesario aclarar dende cando e por que. As diferenzas entre as forzas progresistas (é de esquerdas quen actúa como tal) non explican este navegar errático, salvo os dous últimos anos. Non terá algo que ver as decisións negativas tomadas por gobernos da dereita canguesa (convenios urbanísticos nefastos, plan de axuste que supuxo que o Concello non puidese repoñer prazas ao xubilarse os traballadores, contrato leonino e blindado da auga asinado por 25 anos…).

E sen esquecer a falta de interese da Xunta do PP para atender as necesidades sanitarias, de mobilidade e outras máis a través do necesario financiamento.

*Veciña de Coiro