“La polémica de nuestras letras es buscada, con ella creamos opinión”

El Festival SonRías Baixas abre hoy su vigésima edición con un cartel repleto de artistas en su primer día. Entre ellos se encuentra el grupo de punk navarro, Lendakaris Muertos, que a partir de las 00.45 horas hará vibrar y saltar a todos los asistentes al festival con su punk ortodoxo, música enérgica y letras irónicas en las que mezclan el humor negro y la crítica para tratar diversos temas políticos y sociales del panorama navarro, vasco y español.

–¿Qué expectativas trae para esta edición de SonRías Baixas?

–La verdad es que Galicia nos gusta mucho. Bueno, ya sé que es lo típico que dicen todos los grupos, pero bueno, es verdad. De hecho, yo no había estado en Galicia hasta que tocamos la primera vez, hace un montón de años. Y la verdad es que me sorprendió, tiene como algo mágico.

–¿Qué es lo que más destacarían de la gente y de actuar aquí?

--La gente es muy maja. Realmente, aunque me cueste decirlo tenía otra idea de los gallegos antes de pisar Galicia y vamos siempre bien. Siempre lo dan todo en cada concierto.

–¿Cuál es el principal mensaje que quieren transmitir con sus canciones?

–Que se puede protestar sin estar amargado, pasándolo bien, aunque también hay que ver que la vida es bastante dura, sobre todo para la clase en la que nos ha tocado nacer. Hay que ver la vida con optimismo y con buen humor.

–¿De dónde sale la inspiración de sus letras?

–Las letras y la música las hago yo, entonces sale un poco del día a día. Sobre todo, de las noticias, del mundo, de la actualidad política y social, etc. Desde muy jóvenes estábamos siempre haciendo bromas, muchas de humor negro sobre la actualidad política, entonces yo creo que viene de ahí.

–¿Piensa que hoy en día hay una menor libertad a la hora de escribir según qué cosas en comparación a cuando empezaron?

–Creo que sí, simplemente por el tema de la Ley Mordaza. Entonces hay letras no que no podríamos cantar nosotros, sino que no se podrían cantar, pero de todas formas yo creo que nosotros nunca haríamos ese tipo de letras. La Ley Mordaza esta hecha para lo que está hecha, entonces siempre que ha habido censura ha habido maneras de esquivarlas. Hay muchas formas de decir las cosas y creo que nosotros tampoco nos significamos por decirlas como otros grupos punkies más clásicos. Tengo la esperanza de que los siguientes cuatro años seguirá el gobierno progresista y derogará o cambiará esta ley.

–¿En algún momento piensan en la repercusión polémica de sus letras?

–Evidentemente la polémica es buscada. Uno cuando hace este tipo de letras, las letras son las que buscan la polémica, pues uno ya sabe lo que esta haciendo y lo que quiere. Al final crear polémica también es crear opinión.

–¿Ha evolucionado mucho su público desde que empezaron hasta ahora?

–Pues la verdad es que sí. Cuando comenzamos hace 20 años todas las personas que venían a nuestros conciertos, mayoritariamente eran chavales, chicos punkies jovencitos. Con el paso de los años esto ha ido cambiando, empezaron a verse más chicas y más gente de diferentes edades. Más adelante empezamos a ver familias, padres y madres que venían con sus hijos. Muchos de ellos han vivido los años 80 con todo el boom del rock radical vasco, y de alguna manera les recordábamos a eso y querían que lo viesen sus hijos.

–¿Cuáles han sido sus referentes en el mundo de la música?

–El referente más básico ha sido el rock radical vasco porque todos hemos mamado de él. Potexta y Jokin, nuestro batería y bajista respectivamente, lo han vivido en primera persona. A mí me tocó un poco más jovencito, pero bueno también lo viví y bueno pues tenemos los referentes clásicos, Cicatriz, Barricada, Tijuana in Blue... También grupos extranjeros como Sex Pistols o The Casualties. Creo que cualquier grupo que ha tenido un mensaje político, pero que también haya tenido un mínimo de calidad musical. No somos nada cerrados musicalmente hablando, porque siempre escuchamos de todo.

–¿En las giras que han realizado por América, las canciones han tenido la misma acogida como cuando las cantan en España?

–No, porque si que es verdad que en América hay muchas cosas que no entienden, simplemente por el cambio cultural, pero también por el idioma porque usamos muchos términos en euskera. Aún así hemos visto que la gente allí es muy culta y mucha gente ha tenido curiosidad por conocer lo que cantamos. Luego ya lo que es el fondo de punk de música, cantar, gritar, etc. Es igual o más salvaje que aquí.

--¿Después de 20 años todavía hay Lendakaris Muertos para rato?

--Claro que sí. Lo que el cuerpo y las ganas aguanten. Todos los de la banda sabemos que somos unos privilegiados por estar donde estamos y haber llegado hasta aquí, porque sabemos lo que cuesta llegar y que muchos no lo consiguen nunca.