Cangas cierra la piscina A Balea todo el mes para hacer reformas y evitar filtraciones por 276.000 euros

Algunos usuarios de la piscina municipal de Cangas, A Balea, se presentaron ayer en las instalaciones para realizar su actividad cotidiana y las encontraron cerradas, con un cartel avisando de que estarán inoperativas “durante el mes de agosto, por obras”. Son las proyectadas por el Concello para impermeabilizar varias zonas afectadas por filtraciones de agua y hacer reformas en el interior, trabajos que acomete la empresa Braio Multiservicios SL con un presupuesto de 276.318 euros. La intención es que la piscina reabra en septiembre con las reformas ejecutadas, señala la concejala Iria Malvido (PSOE), que abunda en la necesidad y urgencia de la actuación por los defectos de obra y progresivo deterioro. El cobro del servicio “queda paralizado durante este período”, y el teléfono y el correo electrónico habituales no están operativos, dicen los responsables municipales, que piden disculpas por la interrupción e inciden en que las tareas de mantenimiento son habituales en verano y no se pueden realizar de otro modo.

Las obras pretenden mejorar las patologías de la cubierta, el muro perimetral, playa y lucernarios, recuperar parte de la estructura de madera en el exterior y reparar las deficiencias y daños en el pavimento del gimnasio, entre otras. Parte de las trabajos exteriores ya se ejecutaron en las últimas semanas sin necesidad de interrumpir las actividades de la piscina, mientras que en el interior empezaron ayer. Pocas horas después, el suelo en torno a los vasos de baño estaba practicamente levantado y la maquinaria estaba ya a pleno rendimiento para garantizar el cumplimiento de los plazos.

“Toda la parte exterior de la cubierta está practicamente rematada y ahora comenzamos en el interior aprovechando que ya no hay usuarios”, explica Malvido. “Hoy se vació la piscina pequeña, vamos a cambiarle todo el borde y el pavimento de la playa, que era de madera, por un material que no se pudre, y se colocará un borde piedra en ambas piscinas”, añade la edila. Para no despilfarrar el agua de la piscina principal, se vaciará solo en 25 centímetros de altura y se cubrirá toda la superficie con un toldo para evitar que se ensucie durante los cuatro o cinco días que dure la colocación de las losas, de 40 x 60 centímetros, que le darán una nueva imagen.

Además, está previsto mejorar el sistema de filtrado y la dotación de más skimmers, aberturas o huecos en las paredes de la piscina cuya tarea es limpiar la superficie del agua mediante su introducción al sistema de canalización y garantizar su buen funcionamiento y mantenimiento. También se están cambiando las corcheras, que ayudan a delimitar espacios en la zona de baño, las calles e indicar el tramo en que se encuentran los nadadores. Hasta ahora eran fijas y en adelante serán movibles para hacerlo más versátil, explica Iria Malvido, que confía en un “mejora sustancial, aunque no total”, de A Balea

Desmontar el gimnasio para cambiar el suelo

El proyecto de mejora de la piscina municipal A Balea, adjudicado cuando aún Victoria Portas ocupaba la Alcaldía, contempla también algunas actuaciones en la zona de gimnasio. Está previsto cambiar el suelo, con la madera levantada y estropeada, y sellar las ventanas. La concejala de Obras e Servizos insiste en que uno de los objetivos prioritarios es “que en la piscina no entre agua”, y para ello en las últimas semanas ya se han hecho algunos trabajos en el exterior, como bajar la cota de tierra en la parte del gimnasio y levantar un muro de contención para que la tierra no esté en contacto con las paredes del edificio y provoque abundantes filtraciones que estaban pudriendo la madera. En el interior se retirarán las maderas deterioradas y se dejará el hormigón visto en las paredes del gimnasio, como ya figuraba en el proyecto original. “Iremos corrigiendo defecto según los vayamos descubriendo y hasta donde llegue el dinero”, señala. La pista de squash y los vestuarios están en ese listado de necesidades.