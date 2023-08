Santa Marta se reivindica

Mientras se está a la espera de que miembros del gobierno de Cangas hablen con los propietarios de la capilla de Santa Marta, los vecinos no tuvieron inconveniente de disfrutar de ella y de su entorno para festejar a la patrona. Hubo misa en un templo desbordado por fieles y otros que no lo son tanto, pero que quisieron mostrar así su apoyo en estos tiempos de incertidumbre respecto a la propiedad. Una polémica que surgió a tenor de la intención de unos vecinos de registrar la capilla como propiedad privada. Los papeles parece que no ofrecen dudas, incluso en Concello de Cangas se vio imposibilitado de alegar al mencionado acto porque los técnicos municipales lo desaconsejaron, precisamente por la falta de documentos que pudieran determinar que la capilla esta dentro de terrenos públicos.

Así que los vecinos de este barrio de Darbo pudieron disfrutar de una jornada festiva sin ningún tipo de problema. Hubo juegos para los niños y música que amenizaba el festejo organizado, que tenía algo de reivindicativo, también. Los vecinos quieren seguir utilizando el templo, no solo para celebración de misas, sino también como lugar de reunión de la asociación de vecinos. El gobierno local estaba pendiente de una reunión con los propietarios con la intención de ejercer un papel de mediador para que los vecinos puedan seguir utilizando el templo y el entorno.