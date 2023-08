Óliver Álvarez confirma que la nómina del Concello ya fue ingresada en los bancos

Había temor ayer por la mañana porque los trabajadores municipales no habían cobrado. Hubo alguna queja que llegó y alguna incertidumbre. Pero el concejal de Facenda del Concello de Cangas, Óliver Álvarez (BNG) confirmó sobre las 14.00 horas que la nómina ya estaba en las entidades bancarias. Recordó que debido al ciberataque esta nómina aún tuvo que ser confeccionada de forma manual, sin programa, aunque ya se incorporaron algunos complementos que en la anterior habían quedado pendientes. Afirma que los trabajadores no tienen que temer nada porque el ciberataque ya fue neutralizado y poco a poco todo se está normalizando. Insiste Óliver Álvarez que no hay que preocuparse, que no hay peligro de que los trabajadores no cobren su correspondiente nómina.