El gobierno de Cangas, dispuesto a garantizar a AV representación en todas las comisiones

No se llegó a un acuerdo en la reunión que ayer mantuvo el portavoz del BNG (partido mayoritario del gobierno en Cangas), Óliver Álvarez, con la concejala de Alternativa dos Veciños (AV), Victoria Portas, pero sí que se avanzó para atajar la actual situación de bloqueo que vive el ejecutivo cangués. A la reunión, Alternativa dos Veciños (AV) acudió con toda la mesa de negociación. La exalcaldesa quiso sentirse arropada en esta contienda política, que el viernes en el pleno llegó a grado de provocación.

Y este principio de acuerdo no es otro que el tripartito (BNG, PSOE y EU) debe de garantizar que AV tenga representación en cada convocatoria de la Comisión Informativa Única, con derecho al acceso a toda la documentación de los asuntos que después van al pleno. Por alguna razón que no transcendió, AV considera que en la última propuesta esto no se garantiza, a pesar de que la concejala de Esquerda Unida, Aurora Prieto aceptó que la representante de AV fuese la portavoz y también la única de representante del grupo mixto que fuese a la mencionada comisión. Pero AV quiere que eso quede reflejado en un documento que se mantenga en el tiempo, y que no dependa de dónde venga el viento. Óliver Álvarez, que se hizo acompañar en este encuentro por su compañero de partido y de gobierno, Antón Iglesias.

Ambos considerna que fue un encuentro que sirvió para aclarar algunos malos entendidos que hubo desde que AV se levantó de la mesa de negociación y no quiso firmar el pacto de gobierno local, aunque sí propició la investidura, buscar puntos de acuerdo y empezar a avanzar en el gobierno. Uno y otro confían en que a Victoria Portas y a los suyos también les interesa un gobierno estable y duradero. Lo cierto es que en esta reunión, en la que solo hubo representación del BNG, las palabras se moderaron y los gestos fueron más amables por ambas partes. Parece dar la impresión que ahora sí que AV quiere desbloquear el gobierno, al que tiene atado en colaboración con el Partido Popular, que juega bien su papel de evidenciar que la izquierda está dividida. Es a quien más le interesa que todo siga bloqueado.

No se habló de salarios en esta reunión a dos bandas. No se habló porque tal vez no tocaba o porque se dio por sentado que AV no se oponía a la propuesta presentada en el anterior pleno, con una rebaja sustancial de salarios. Hay que recordar sus palabra del viernes: “estamos de acuerdo con los salarios que se proponen, no con las formas”.

No hubo tensión ayer. Fue una jornada para el diálogo y la distensión, que es la imagen que se quiere también transmitir al pueblo de Cangas.

Cambiar la imagen de la izquierda dividida

Se trató muy por encima lo dicho en el pleno por Victoria Portas sobre los insultos que recibía. Se prefirió no entrar en un intercambio de “y tú más” y se apostó por mantener una actitud más de respeto y cordialidad. Es que en el fondo de todo estaba la imagen que se dio en el último pleno, donde Victoria Portas no salió demasiado bien parada. Pero todo eso se quiere dar por olvidado, porque se quiere empezar de nuevo, ganar imagen, mostrar al pueblo que votó que la izquierda en Cangas sí puede entenderse. Y lo cierto es que la representación del gobierno que acudió a la reunión bilateral está confiada plenamente en que sí se puede.

El gesto de Aurora Prieto que no tuvo recompensa

También es cierto que por parte de la concejal de Esquerda Unida, Aurora Prieto, no iba a haber más concesiones. Lo suyo fue un gesto de magnanimidad, que no fue bien valorado ni por muchos miembros del gobierno ni tampoco por Alternativa dos Veciños. Su renuncia a compartir portavocía en el grupo mixto y a que ejerciera siempre esta papel Victoria Portas no tuvo la debida recompensa.