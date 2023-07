Leticia Santos: “Tememos que, con el nuevo centro de salud, busquen otra excusa para las urgencias”

Las concentraciones de la Mesa da Sanidade de Moaña cumplían ayer 87 semanas consecutivas de protesta y lo hacían después de la reunión mantenida este miércoles con el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente. Allí el responsable del Sergas, junto con médicos destinados a O Morrazo, explicaron su posición de mantener las urgencias de Moaña concentradas en el Punto de Atención continuada (PAC) de Cangas, como llevan desde abril de 2020, y hasta la construcción del nuevo centro de salud cuyas obras están comenzando en los terrenos de Sisalde. Ayer la alcaldesa, Leticia Santos, se dirigió a los concentrados para lamentar esta negativa “a devolver a Moaña el PAC que es de Moaña” e incluso fue más allá y señaló que “tememos que, cuando tengan el nuevo centro de salud, buscarán otra excusa para decirnos que las urgencias no tienen que estar aquí. Ya lo vemos venir”, apuntó pese al convenio entre Concello y Consellería de Sanidade que garantiza el regreso de las urgencias en la futura dotación hasta que se construya el Centro Integral de Saúde (CIS) comarcal en A Rúa (Cangas).

En la concentración la alcaldesa aseguró que esta semana volverá a reunirse la Mesa da Sanidade, en la que además de asociaciones vecinales y de pacientes participan todos los grupos políticos de la corporación. El objetivo es “anunciar nuevas acciones de protesta”. Lejos de aceptar las explicaciones del miércoles la regidora asegura que tienen el deber de “endurecer las protestas” e insiste en que no pararán hasta recuperar “el mismo nivel de servicios que teníamos antes de la pandemia.

La nacionalista aseguró a los asistentes que “no nos vamos a desanimar, porque Moaña logró ser la piedra en el zapato del Sergas, por eso nos reprochan estas concentraciones en cada reunión. Es la prueba de que hacen daño”. La regidora asegura que si el Sergas “convocó hasta tres procesos de selección para cubrir las vacantes de las plazas de atención de tarde en Moaña” se debe exclusivamente “a que somos unos vecinos exigentes” y lo contrapone a otras localidades “que no lograron cubrir sus vacantes”.

Santos aprovechó también para explicar a los asistentes el sentido de las conversaciones con Javier Puente y alegó que “siempre nos encontramos con la negativa a devolver las urgencias, porque no tienen médicos suficientes y no quieren dividir el equipo. Pero no podemos aceptar esa negativa porque los vecinos de Moaña tienen derecho a tener su PAC en la villa”.

La protesta contó también con la intervención del poeta Amable Santos, que escribió y recitó una obra titulada “A decepción” sobre la falta de perspectivas de recuperar a corto plazo el PAC.

Desde la Plataforma en Defensa da Sanidade incidieron también en que los problemas “son mayores” en verano por las vacaciones de sanitarios que no se cubren con nuevo personal.

O Hío sale a la calle por sexta vez por su consultorio

Los colectivos vecinales de la parroquia de O Hío volvieron a concentrarse este fin de semana para exigir la reapertura del consultorio en la parroquia, pues desde el estallido de la pandemia de COVID-19 deben desplazarse a la Casa do Mar de Aldán. Asimismo, plantean también la demanda histórica de construir un centro de salud para O Hío y Aldán en los terrenos comprados por el Concello en O Viso hace ya más de una década. En la concentración volvieron a participar integrantes del gobierno local tripartito de Cangas con la alcaldesa, Araceli Gestido, a la cabeza. Los colectivos de O Hío aclararon, en la protesta, que “no rechazamos el apoyo de nadie, sea plataforma o grupo político”. Aseguran que siempre ofrecen el micrófono para que intervenga “el que quiera aportar cualquier iniciativa”.