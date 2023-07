O pasado 28 de maio o pobo de Cangas sorprendeu á cidadanía dando unha nova oportunidade a un goberno de esquerdas a pesar do espectáculo político dos últimos mandatos. Non cabe dúbida de que votar á esquerda foi máis un acto teolóxico que filosófico. Pese a todo, a xente indultou á esquerda e cumpriu. Queda a obriga para @s polític@s de estar á súa altura aprendendo dos erros. Equivocarse é de humanos, pero repetir os mesmos erros é de torpes e o pobo de Cangas non merece ser gobernado por torpes. O pobo pediu @s polític@s deixar atrás os resentimentos e asumir novos retos para buscar solucións ós seus problemas. Se non consiguen facelo é que os intereses da cidadanía non son prioritarios para eles.

Fraco favor lle fai ó pobo quen vive na tirria permanente e está alimentando día tras día o desencanto social. Nalgún momento ten que haber un punto de inflexión que rompa con esa dinámica e deixe atrás o que nos lastra.

Facer borrón non significa renderse, significa retomar o timón da situación e iso só o consegue quen ten talle política. Conducir mirando só ó retrovisor leva ó suicidio e se o que se pretende é conducir un pobo o suicidio será colectivo

O pobo de Cangas valorou e repartiu responsabilidades que deben ser asumidas democraticamente sen dar cabida a autovaloracións, quen se autoesclúa debe dar explicacións convincentes, sen inventar inimigos e lonxe de victimismos e confabulacións imaxinarias .

As catro forzas políticas de esquerdas non foron capaces de conformar un goberno estable durante tres mandatos. Tres delas están dispostas a facer borrón e asumir o mandato popular cun reparto equitativo de responsabilidades e de retribucións e, non é entendible que algunha se sobrestime esixindo ás demais sumisión ós seus intereses desde a arrogancia e a prepotencia que o pobo recriminou.Cando un@ polític@ é incapaz de asimilar o resultado da soberanía popular e a súa razón de actuar é o desquite, deixa de ser unha solución e convírtese nun problema para o pobo e non quixera rendirme á evidencia de que a esquerda teña un problema enquistado para gobernar Cangas.

Non quero escribir dende a frustación, dende a rabia e o enfado que me produciron intervencións no pleno do venres que só teñen sentido dende o resentimento, quero facelo dende a calma, o respecto e a serenidade, sen buscar culpables do pasado pero deixando claro que non hai xustificación política para non cumprir co mandato popular salvo a inquina, o revanchismo e a egolatría. Se ben é lamentable que sexa un grupo autoproclamado “esquerda real” aliado coa dereita o responsable de bloquear a acción do goberno o realmente noxento é que o motivo delo sexan 14.934 euros.

Que diferencias programáticas o impiden? Absolutamente ningunha. Cangas leva anos navegando en círculos e chegou a hora de fixar rumbo. O pobo está por enriba dos partidos e dos intereses individuais e non pode ser vítima de vanidades.O pasado, ben pasado está e sería unha irresponsabilidade seguir con máis do mesmo. A vinganza é mala compañeira, sempre deixa feridas e Cangas sábeo.

No 1993 a Corporación en Pleno, xunto con colectivos sociais, traballaron cóbado con cóbado e sacaron adiante unha normativa urbanística que lle permitiu a Cangas liderar a economía na comarca, só fai falla que cada un cumpra coas responsabilidades que lle encomendou o pobo para que reviva. O obxectivo esixe un esforzo de todos e quen así o entenda merece o recoñecemento popular.

*Exalcalde de Cangas polo BNG entre 1995 e 1999