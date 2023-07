“Escribo para que las mujeres saquen su garra interior y no se dejen ningunear”

Quedan escasos días para que el Festival SonRías Baixas inicie su vigésima edición. El próximo jueves 3 de agosto a partir de las 23:45 los asistentes al festival podrán disfrutar de la actuación de la rapera catalana Santa Salut y de sus letras cargadas de denuncia social, además de reivindicaciones feministas, antifascistas y anticapitalistas.

–¿Cómo fueron sus inicios en el mundo del rap?

–Desde pequeña siempre me ha encantado escuchar música, empecé a tener noción en la radio cuando íbamos en coche a los sitios con mis padres, lo que escuchaban mis amigos, luego mis primeros discos por Navidad, Youtube... Con 16 empecé a rimar en broma con mis amigas y vi algo muy interesante, luego empecé a escribir sola y a rapearlo y, al cabo de unos años, me grabé por primera vez. Fue todo muy evolutivo y escalando.

–¿Considera que su adaptación al mundo de la música ha sido complicada?

–Nunca me habría imaginado que este sería mi trabajo. Que sería música profesional con su correspondiente banda, tocar en otros países… Es una locura y hay que tener las ideas muy claras y muchas cosas a cubrir: La estética mismo es algo que me cuesta aún en mi opinión. Y cosas como el IVA, IRPF, Hacienda, ¡uf! Aún me estoy adaptando. Al final cómo todo business tiene sus tiburones en busca de presas y si no estás atenta te comen viva.

“En España se acepta más una canción en inglés o francés que en gallego o catalán"

–¿El rap para usted siempre ha sido la idea principal, o alguna vez pensó en decantarse por otro género?

–Sí que lo fue. Es el tronco de todas las ramificaciones de mi obra. Cuando empecé a experimentar con otros géneros fue cuando descubrí el punk-rock, las baladas, la música folklórica, etc. Ahora estoy en un punto en el que tengo que acotar porque si no sería intentar abarcar demasiado. Tendré que hacerme un pseudónimo con música súper diferente cómo Mac Miller.

–¿De qué forma plasma los conflictos sociales en su música?

–Me gusta usar metáforas y frases gancho, así como tratar mi lucha con normalidad y hechos.

–¿Quiénes diría que han sido sus referentes que más han influido a la hora de realizar sus canciones?

–Tengo muchísimos referentes musicales, pero me quedaré siempre con Lin Que y Laurin Hill.

"Nunca me imaginé que este podría ser mi trabajo; que sería música profesional”

–¿Cuáles son los mensajes que más intenta transmitir en sus letras?

–En algunas sí que es verdad que he tratado más la crítica social, pero últimamente estoy más introspectiva y escribo pensando en mis cristales rotos, y me dirijo a las personas como yo, con sus ralladas y sus impotencias, para las chicas, las mujeres, que saquen su garra interior y no se dejen ningunear.

–¿Cómo cree que la industria española recibe las canciones en gallego, vasco o catalán?

–Creo que hay un pensamiento arraigado por culpa del Franquismo que nunca terminó de desaparecer. El fascismo no acepta la riqueza cultural y al final no acepta al “forastero”, todo lo que no sea lo que ellos consideran “español” e identificativo está mal. No estoy llamando a las personas fascistas por no abrazar tan fácilmente la música en estas lenguas, sino que hago llamamiento a constatar la información que tenemos para darnos cuenta de que en mi opinión se acepta más una canción en inglés o francés que los idiomas que habéis mencionado.

–¿Por qué cree que ocurre esto último?

–Por lo mencionado, lo tengo clarísimo. Aún así, la cosa va cambiando y al menos la música en catalán tiene una industria enorme detrás y está llegando a España más fuerte. En otros países hace tiempo que algunos lo hacen.

–¿Si se diese la oportunidad se animaría a cantar en gallego?

–¡Y tanto! Me encantan las Tanxugueiras, ¡qué no muera el gallego que es precioso!

--¿Qué tal acogida ha tenido su primer disco “Discordia”?

--Muy buena. Creo que ha sido un florecer como música para coger confianza en mí misma, sobre todo, porque salí de mi zona de confort totalmente, muy sinvergüenza por mi parte. Ahora miro atrás y cambiaría cómo hice muchas cosas y eso me sirve de escalón para el siguiente disco que ahora mismo estoy empezando, quiero que sea Santa Salut en su máximo esplendor.

--¿Qué metas y proyectos se propone para el futuro?

--Para el futuro seguir girando por el mundo y descubrir nuevos países. Y lo más importante de todo, mejorar como música y crear lo más potente que pueda.