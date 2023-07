O Morrazo comparte batuta

Música de todos los estilos, degustación de vino de cosecha autóctona y gastronomía son los ingredientes de la vigesimoprimera edición del Festival de Bandas de Música de O Morrazo, sin olvidar el recital de las agrupaciones de la comarca en una cita que estos días acoge Bueu.

Cerca de un centenar de músicos bajo la batuta alterna de los cuatro directores de las agrupaciones de la comarca hicieron las delicias del público en el Festival de Bandas de Música do Morrazo, que reúne a los integrantes de la Banda de Música Artística de Bueu, la Banda Airiños do Morrazo de Moaña, Belas Artes de Cangas y la Banda de Música de Marín. El concierto conjunto que ofrecieron en la noche del viernes y que llenó la carpa de As Lagoas fue el plato fuerte de un certamen que se extendió al día de ayer y que volverá a coger protagonismo hoy, ya con la despedida y el pase del testigo que hará la Banda de Música Artística de Bueu a Belas Artes de Cangas, encargada de acoger el evento en la próxima edición.

El variado repertorio incluyó piezas tan conocidas como Mambo Number 5, Sweet Caroline o Can’t take my eyes off you, amén de otros como The Best of Village People, Fiesta Tropicale, Cuban Sound, Uptown Funk y When the rain is coming, para acabar con la interpretación del himno gallego.

El recital compartió espacio con los stands de dos bodegas de la Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo –una con sede en Ardán y otra en Poio– así como con el de la organización, en un intento de aprovechar el evento para recaudar fondos para actividades o adquisición de instrumentos. Y es que el concierto solo fue uno de los múltiples actos de estos días, con la noche del viernes coronada con la actuación del grupo M80.

Ayer la carpa comenzó a animarse con la sesión vermú a cargo de Os Palleta Mollada y ya por la tarde fue el turno de los barceloneses The Soulful Trío con Geni Gen, que ofrecieron un concierto a las diez de la noche, justo antes de que DJ Milucho Show ofreciese una sesión de pinchadiscos para poner el cierre con los más marchosos.

Para hoy habrá una jornada matinal que comenzará con la apertura de la carpa a las 12 horas y seguirá con una sesión vermú a las 13 horas. El encargado de animar a los asistentes será en esta ocasión el artista Co-Pa Music.