Una familia de Darbo tiene que vivir con las ventanas cerradas por un nido de velutina que la Xunta no retira

Una familia de Darbo, en Cangas, lleva días sin poder abrir las ventanas de su vivienda y con angustia por la presencia de un nido de velutina que las denominadas avispas asiáticas o asesinas han formado debajo del tejado, encima de una ventana. La familia vive esta situación con mucha preocupación porque en la casa reside una persona con alergia y cada vez que salen a coger el coche se cruzan con las avispas y pasan miedo.

Además de la angustia, viven con enfado por la falta de respuesta de la administración para la retirada del nido. Indican que dieron aviso la semana pasada, en concreto el jueves, a través de la página web; y el viernes les llamaron para indicar que estaba todo correcto, pero pasó el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y el día de ayer y nada, que volvieron a llamar en reiteradas ocasiones al número de avisos del 012, al Seaga directamente y hasta al 112 “porque cada uno va rebotando en los otros”. Dieron también aviso de que en la casa vivía una persona alérgica y que tienen que tener las ventanas cerradas, no pueden hacer uso en este mes de verano de la terraza y que la huerta está llena de velutinas por lo que tienen miedo, incluso, de salir de casa para coger el coche.

La familia muestra su malestar porque no logran que la administración le dé una respuesta clara de quién tiene que retirar el nido y unos se rebotan a otros: “Llamas al 012 y dicen que hay que dar aviso al Seaga o al 112; llamas al Seaga y dicen que ellos no tienen las urgencias que es el 112, pero aquí responden que no tienen medios”. Aseguran que se sienten vacilados por los servicios públicos, que en una semana no dan una respuesta y que ayer mismo Seaga les comunicó que están en lista de espera y que tendrían que esperar, como mínimo, una semana más. Todo eso con una persona alérgica que le da miedo salir de la casa: “Esto es indignante”.

La tardanza en la retirada de este nido puede estar ocasionada al colapso que vive el servicio de retirada de la Xunta, a través de Seaga por falta de personal. A finales de junio, la Xunta confirmaba que en los seis primeros meses del año se habían eliminado o neutralizado más de 2.000 nidos, de los cuales 830 fueron retirados en la provincia de Pontevedra; 957 en la de A Coruña; 163 en la de Ourense y 105 en la de Lugo. Otros 2.155 fueron avisos atendidos de nidos activos.

El año pasado 2022 fueron retirados 6.899, de los cuales 177 fueron en Cangas; 158 en Moaña y 84 en Bueu.

En Vigo se retiraron 808, en Pontevedra 415, en Marín 165 y en Vilaboa 76.

En el caso de la retirada con emergencia cuando hay amenaza para personas alérgicas o vulnerables, se suele dar aviso a los bomberos o a Protección Civil, aunque en el caso de O Morrazo, pocas veces han acudido los primeros que alegan que carecen de la formación adecuada. Ahora también se agrava el problema por la situación de precariedad laboral que lleva a cerrar varios días los parques. En Galicia podría haber más de 10.000 avisos de nidos.