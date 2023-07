La carpa de As Lagoas acoge este fin de semana la vigesimoprimera edición del Festival de Bandas de Música do Morrazo, con presencia de la Banda de Música Artística de Bueu, Airiños do Morrazo de Moaña, Belas Artes de Cangas y la Banda de Música de Marín. La cita reunirá a cerca de un centenar de músicos para un recital que comenzará hoy a las 21 horas y en el que se tocarán ocho piezas bajo la batuta alternativa de los cuatro directores de las agrupaciones. Entre los temas escogidos están Fiesta Tropicale y The Best of Village People.

El evento comenzará, no obstante, a las 19 horas, con la apertura de la carpa, en la que habrá stands de dos bodegas de la Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo con menú variado, así como un puesto de la banda buenense para recaudar fondos para sus actividades. A las 22 horas actuará el grupo M80. El sábado la carpa abrirá a las 12 horas y media hora más tarde habrá sesión vermú a cargo del grupo Os Palleta Mollada. La carpa volverá a abrir por la tarde a las 19 horas y a las 22 habrá concierto del grupo catalán The Soulful trío y Geni Gen. El cierre será a cargo del Dj Milucho Show. Por último, el domingo la carpa abrirá a las 12 de la mañana para acoger posteriormente una sesión vermú a cargo del artista Co-Pa Music.