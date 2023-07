“Es un espectáculo para tres generaciones distintas donde todos disfrutan como niños”

Canciones, humor, acrobacias circenses, y, sobre todo, mucha nostalgia, serán algunas de las cosas que se podrán presenciar en “Volver a soñar”, el nuevo espectáculo de Rody Aragón, integrante de la familia de Aragón e hijo del mítico Fofo de Los Payasos de la Tele, que estará en Cangas desde el día 29 de julio al 6 de agosto en el aparcamiento de A Rúa. Tanto grandes y pequeños podrán disfrutar de una actuación muy llamativa en la que se podrá recordar la legendaria historia de Los Payasos de la Tele a través de sus míticas canciones y su divertido humor.

–Trae a Cangas su espectáculo “Vuelve a soñar” ¿Qué tal ha sido la acogida del público?

–La verdad es que muy bien. Hemos estrenado el espectáculo en Galicia en Vilanova de Arousa y ha ido mucho mejor de lo que esperábamos. Estamos teniendo el regalo de que el público en todas las funciones termina de pie emocionado y esa es la prueba de que el espectáculo está gustando muchísimo la verdad. Todas las funciones han sido una maravilla.

–¿Hacía mucho que no acudía a Galicia?

–Sí, mucho tiempo. Fíjate que es curioso que en Cangas concretamente nunca había actuado. Hemos estado normalmente en las capitales de provincia o las ciudades mas grandes, pero aquí será la primera vez.

–¿Está ilusionado por descubrir nuevos lugares con sus actuaciones?

–Sí. El público no solo está emocionado dentro del circo, sino que fuera de este también lo están en todos los lugares a los que vamos cuando actuando. Vuelven a sus recuerdos de niños y nos dicen, “ya era hora de que vinierais por aquí”, después de no haber podido vernos durante mucho tiempo. Yo creo que vamos a realizar una gira buenísima en esta edición.

–En “ Vuelve a soñar” cuenta las historias de su familia. ¿Se podría decir que hace un homenaje para ellos?

–Sin duda. La gran diferencia de este espectáculo con cualquier otro que hayamos hecho, ya no solo yo, cualquier miembro de la familia, es que nosotros siempre hacíamos actuaciones con canciones y comedias, y en esta actuación lo que hacemos es contar una historia que va desde que nace el boom de televisión de la familia hasta ahora. La obra cuenta la magia que hubo en aquella época y se intenta trasladar creando un espectáculo de circo. Esa es la misión y el argumento de “Vuelve a soñar”.

–Los Payasos de la Tele han marcado la infancia de una generación, ¿cree que con este espectáculo disfrutarán más los abuelos y padres que los niños?

–Es una eterna pregunta la verdad. Al terminar los padres nos dicen que no saben si ellos se lo han pasado mejor que los niños, porque claro ellos desde el primer momento viven un momento muy nostálgico que les traslada 40 o 50 años atrás y están muy emocionados. Reviven su infancia, pero lo que más les impacta es ver que sus hijos cantan las mismas canciones que cantaban ellos cuando eran pequeños con el mismo entusiasmo.

–¿Se podría decir que reúne a varias generaciones?

–Diría que a tres generaciones, porque los abuelos que van con los nietos, presuem de que iban con sus hijos, que son los papás de estos nietos que van hoy en día. Todos disfrutan como si volviesen a ser niños. Hay como una especie de competición por ver quien es el que más canta y el que más salta. Los pequeños conocen nuestras historias y canciones porque su familia se ha encargado de enseñarles quienes eran Los Payasos de la Tele. Para mí es una gozada porque parece que estoy en el programa y disfrutamos todos mucho.

--¿Le hará la mítica pregunta de “¿Cómo estan ustedes?” al público?

Por supuesto, es un momento fundamental del espectáculo. No te diré en que momento se hará para que sea más sorpresa, pero sí que lo hacemos. Además, recibimos un “bien” por respuesta que sale del alma y del corazón. Es un grito que a mí me pone la piel de gallina todos los días, me emociono de verdad.

–¿Seguir el legado de Gaby, Miliki y Fofó influye a la hora de ponerse delante del público?

–Mucho en cuanto a la responsabilidad que siempre hemos tenido esta segunda generación de la familia, que cada vez que hacemos algo sabemos que ellos han dejado un recuerdo imborrable de buen trabajo y buenos profesionales. Tenemos mucho cuidado en preparar todo bien con la improvisación que siempre nos caracteriza pero intentando convencer al público.

--¿Qué recuerda de los inicios con la familia Aragón en el circo y la televisión?--No tuve la suerte de poder trabajar con mi padre a nivel profesional, pero si de pequeño. Cuando ingresé al grupo el ya había fallecido. Trabajé mucho tiempo con mis tíos Gaby y Miliki y mi hermano Fofito y toda la experiencia que ellos tenían. Al principio notaba alguna laguna entre su sabiduría y la mía, pero me acoplé muy rápido.

--¿De qué manera trabajaban todos juntos?

--Nunca nos exigían a los jóvenes, sino que nos recomendaban y nos aconsejaban que fuésemos nosotros mismos. Tú tienes que ser como eres y ya verás como le gustas a la gente. La verdad es que fue un inicio de mucho apoyo, consejos y poca presión. Así empezamos mi primo Emilio Aragón y yo, él con el cencerro y yo de negrito, que era el personaje que hacía mi abuelo. –¿Qué huella dejó su padre Fofó en los espectáculos que hace?

–Dejó mucho en mí. Prácticamente nunca lo había comentado pero él quería que yo continuase con la saga de la familia porque me decía que tenía mucho para dar y que tenía un camino espléndido por delante por como soy y lo que transmito, y fíjate falleció cuando comencé como piloto comercial sin saber que iba a continuar este legado. Él me habló mucho de su trabajo, de consejos que tengo muy presentes

--¿Qué importancia tiene la música de Los Payasos de la Tele en el espectáculo? –Ellos siempre se preocuparon más por el humor que por la música. Al final las canciones destacaban mucho, son lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en Los Payasos de la Tele. Todas las generaciones que nos ven se saben las canciones aun habiendo pasado ya 50 años. Ellos se esforzaban más en la comedia, que era lo que les atraía, pero si que es verdad que el sello de la familia es recordar canciones como “Don Pepito” o “La gallina turuleta”, así que también les damos mucha importancia. --¿Como se entienden todos los malabaristas, trapecistas y ciclistas sobre el escenario? ----Somos una gran familia. Ya no solo los artistas entre ellos, sino también los empleados que trabajan en el circo. En este espectáculo reconozco sobre todo que he conseguido unir a un equipo humano tanto artístico como de teatro que ha entendido perfectamente que tipo de espectáculo queríamos hacer y la verdad, estoy encantado. Hay una armonía maravillosa.

. Siempre me decía que este trabajo había que respetarlo muchísimo, porque el público era muy inteligente, tanto mayores como pequeños. Todos captan perfectamente como eres y si estas trasmitiendo de verdad lo que haces.