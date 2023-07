Santos recuerda al gerente que hay espacio vacío en la Casa do Mar para las urgencias

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), en compañía de representantes de la Mesa Local da Sanidade, que ella preside, tiene previsto reunirse hoy con el gerente del Área Sanitaria, Javier Puente, después de que el Sergas tuviera que suspender el encuentro que estaba previsto para la semana pasada, si bien, la regidora seguía a la espera de que el Sergas les confirmara la hora. La anterior reunión era a las 17.00 horas.

Santos asegura que acudirán a la cita con el sabido planteamiento de pedir la recuperación de las urgencias y que los vecinos de Moaña la tengan en el PAC que es de Moaña. Recuerda que las personas enfermas no tienen por qué costearse un taxi para ser atendidas en Cangas porque tampoco les mandan una ambulancia para el traslado, con el consiguiente riesgo de si pasa algo en el trayecto en un vehículo que no es sanitario.

Leticia Santos denota pesimismo de cara a esta nueva entrevista con Javier Puente con el que estuvieron en dos ocasiones, en agosto pasado y en noviembre, para primero decirles que la Casa do Mar iba ser objeto de una remodelación para poder albergar de nuevo las urgencias y para luego, tres meses después, manifestarles que no porque los profesionales no querían volver al PAC de Moaña.

Recuerda al gerente que con la cafetería de la Casa do Mar que quedó vacía hay espacio suficiente para esa remodelación para que las urgencias regresen y que con respecto a los profesionales sanitarios, dice que lo que no refleja el gerente es que no quieren volver en las condiciones actuales, que les dejan vendidos con sólo un equipo y sin el refuerzo que había antes de la pandemia.

Volverá a insistir al responsable del área sanitaria de Vigo que lo que está pidiendo Moaña es tener el mismo nivel de asistencia sanitaria que antes de la pandemia y que lo que es evidente es que “hay un claro y manifiesto deterioro de la sanidad pública y que lo de las urgencias es gravísimo.

Según el Instituto Galego de Estadística (IGE), con datos del Sergas, Moaña perdió tres médicos desde el año 2010, dos enfermeros, un auxiliar de enfermería y 4 celadores. Sí subió en personal administrativo, de 7 a 11, y en fisioterapia de 0 a 1 en 2020 y a 2 en 2022. Santos recuerda que en su caso, estuvo 14 meses sin tener médico de cabecera y que el único refuerzo que se logró fue el de fisioterapia, que habían pedido cubrir las vacaciones de la matrona, pero no se hizo y que en pediatría se siguen con una plaza a jornada completa y otra a media jornada.