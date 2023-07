El PP descarta asumir la nueva propuesta de dedicaciones exclusivas del gobierno de Cangas

El PP sigue sin estar por la labor de favorecer el desbloqueo del gobierno de Cangas. Asegura a que es un problema que lo tiene que resolver quien puso al tripartito (BNG, PSOE y EU) en el gobierno, en clara referencia a la concejala de Alternativa dos Veciños (AV) que fue quien votó a favor en de la investidura de Araceli Gestido (BNG) y quedó fuera del gobierno al abandonar la mesa de negociación del pacto. “Nosotros no los pusimos ahí, si no consiguen arreglarlo, que se vayan”.

El líder del PP de Cangas, José Enrique Sotelo, no entra ni tan siquiera en el contenido de la nueva propuesta de salarios de dedicaciones exclusivas y el alcance del dinero a cobrar por la asistencia a plenos y comisiones. Lo que le preocupan son las formas de la alcaldesa Araceli Gestido. Sotelo no quiere valorar si la nueva proposición, donde se rebajan los salarios de la alcaldesa y las demás dedicaciones exclusivas y el dinero a percibir por asistencia a plenos y comisiones satisface sus demandas, puestas de manifiesto en el último pleno de organización del gobierno, donde consideró exagerada la cantidad que se destinaba a salarios e indemnizaciones. No mostró el PP gran preocupación por ello, ni interés en trabajar sobre ella. Y esto es así porque considera que la nueva propuesta se debió de presentar dentro de una junta de portavoces, si de verdad había interés en llegar a un consenso, pero no dándolas a conocer a través de llamadas telefónicas. Sotelo afirma que, de nuevo, el PP se encontró con que no podía aportar nada, que la nueva propuesta había surgido únicamente del gobierno local, que defendía sus intereses.

“No se nos puede presentar una propuesta que no fue debatida antes de llegar al pleno. Se olvida el tripartito que carece de mayoría, que solo cuenta ahora mismo con el apoyo de 10 concejales, insuficientes para gobernar”, manifiesta Sotelo.

El líder del PP también asegura que no puede ser que se les pida el voto para esta cuestión de salarios e indemnizaciones. “Les importan los votos, no los proyectos. Si alguien asume responsabilidades debe aceptar todas las consecuencias. Insisto, es su problema, que se marchen si no logran desbloquear el gobierno, pero no es el nuestro”. El PP quedó al margen de todas las negociaciones para formar un gobierno de coalición en Cangas. Sus 10 concejales, a uno de la mayoría absoluta, no fueron suficientes y nadie reclamó su presencia en el ejecutivo local.

Sí que es cierto que el PP maniobró hasta donde pudo para granjearse apoyos políticos para gobernar. Pero no los logró, a pesar de que había mantenido durante toda la campaña que los comicios municipales del mes de mayo no eran una cuestión de izquierdas ni derechas, sino del bien de Cangas. Ese eslogan, que sí es verdad que pudo cuajar en el electorado, no lo hizo después a la hora de entrar a negociar un acuerdo de gobierno con otras fuerzas políticas.

La nueva propuesta, que irá al pleno del viernes, establece unos gastos en salarios en dedicaciones exclusivas y asistencias a pleno y comisiones de 136.987 euros, una rebaja de unos 30.000 euros al año.

La alcaldesa pasaría de cobrar 49.043,54 euros brutos en 14 pagas a 47.119,59 euros; mientras que las tres concejalías con dedicación exclusiva total pasarían de un salario de 37.472,39 euros brutos anuales cada una a 29.686,39 euros. Además, la dedicación parcial tendría un salario de 14.934,19 euros brutos al año. Las asistencias a pleno quedarían como en el anterior mandato, a 90 euros, y 36 serían por asistencia a junta de gobierno, la misma cantidad que los presidentes de las comisiones informativas y 24 euros para los vocales por sesión.

AV convoca una asamblea para decidir

Araceli Gestido también trasladó la nueva propuesta a la concejala de Alternativa dos Veciños (AV), Victoria Portas, con quien mantuvo una breve conversación. Pero la única edil de esta formación no desvela su voto. De nuevo, la fórmula escogida es la de llevar la propuesta a una asamblea de Alternativa dos Veciños, donde se tomará la decisión que comunicará su concejala al pleno en el transcurso de mismo. La asamblea tendrá lugar en la tarde-noche del jueves. De nuevo, el gobierno llegará al pleno sin saber lo que va a votar AV, como ya pasó en el pleno de investidura y también en el última pleno, donde el gobierno local presentó su primera propuesta para salarios e indemnizaciones. En la citada sesión, el argumento que utilizó Victoria Portas para votar con el Partido Popular fue el mismo que utilizaron los conservadores, que se trataban de unas cantidades excesivas. Argumento que contrataste con el hecho de que AV se había levantado de la mesa de negociación porque consideraba innegociable una dedicación exclusiva total para ella, que los demás le negaron.