“Dejar el mundo de la música y meterme en YouTube fue todo un salto al vacío”

Ha pasado ya mucho tiempo desde que el youtuber de viajes Diego Pons decidiese abandonar el mundo profesional de la música como guitarrista, para adentrarse en el de YouTube para contar las historias de sus múltiples viajes. En uno de ellos, en el año 2011, descubrió O Morrazo de la mano de los gerentes de Rodeiramar, Merchi Rodal y Fran Graña, grabando un vídeo promocional de la península morracense, momento en el que Diego Pons, natural de Montevideo (Uruguay), quedó enamorado de la zona. Esta semana ha decidido volver desde su residencia de Madrid para tomarse unos días de vacaciones por Cangas.

–¿Por qué ha decidido regresar a Cangas?

–Conozco Cangas desde hace bastante tiempo cuando vine a hacer un vídeo de promocional aquí hace 11 años y me quedé enamorado de este lugar. He venido algunas veces por trabajo, pero ahora ya estoy de vacaciones, vengo a pasar una semanita por aquí porque la verdad que es una chulada, se está supertranquilo, es muy lindo y tengo un montón de amigos con los que he compartido cosas.

–¿Es uno de sus lugares predilectos?

–Sí. Tengo tres o cuatro lugares en España que se han quedado como refugios de escapadas mías personales. Ahora no vengo aquí a trabajar, vengo a estar con mi gente, a comer bien y a descansar.

–¿Cuánto tiempo lleva ya compartiendo sus experiencias de viajes?

–Pues unos 13 años, profesionalmente 12, porque el primer año recién empezaban las redes sociales y era como que la gente no creía en YouTube, era como, “vas a hacer un vídeo para YouTube, ¿eso quién lo va a ver?” Por aquellos años yo trabajaba para Turismo de México donde muchos de sus clientes eran americanos y ya estaban empezando a usar YouTube y Google, así que fue por esta época cuando me empecé a adentrar en este mundo.

–De todas las plataformas de redes sociales que hay, ¿cuál cree que es la mejor para llegar a la gente?

–Yo no soy muy objetivo en esto porque lo mío es YouTube. Por ejemplo, cuando salió Instagram a mí no me gustó porque solo permitía subir vídeo de 10 segundos, y claro, cortaba mi trabajo porque no podía hacer 80 vídeos de 10 segundos porque no es mi estilo. Prefiero hacer un vídeo bien confeccionado de seis minutos en el que tu veas todo el proceso del viaje de manera completa.

–Como profesional de la música, ¿la relaciona de alguna manera con el mundo de los viajes?

–La música que hay en los vídeos la hago yo. Son bases que tenía hechas de la época que grababa música, entonces no tengo problemas de copyright. Te pueden bloquear algún vídeo si utilizas una canción que no sea tuya, pero vamos, intento que toda la música sea mía para evitar problemas.

–¿Cree que ha cambiado la forma de viajar?

--Ha cambiado el mundo y la gente. Antes era todo mucho más intuitivo, una aventura total. Tenías que pelarte con los mapas en papel para llegar a los sitios. Ahora con la tecnología y los teléfonos se acortan tiempos y tomas de decisiones dejándonos un poco más “añoñados”.

Más de 40.000 suscriptores en su perfil

–¿Cómo tuvo la idea de comenzar los videoblogs de sus viajes?

–Fue un poco de casualidad. Yo antes era guitarrista y resulta que en un viaje que hice a México grabé un vídeo nadando con un tiburón ballena que subí a un canal de YouTube que no era el mío habitual donde subía mi música. Dio la casualidad de que ese vídeo lo cogió Turismo de México para empezar a promocionar la temporada del tiburón ballena porque en aquella época de 2008 no había mucho contenido en la plataforma. Ahí fue cuando me di cuenta de qué si un vídeo con una cámara de no más de 300 euros podía valer para una campaña de turismo de un país tan turístico como México, realmente podía dedicarme a esto. Después de este vídeo vino todo el bum de YouTube, los influencers y la verdad fue una casualidad que estuviese con el vídeo adecuado, en el día adecuado y con la sonrisa adecuada.

–¿Cómo decidió cambiar el mundo de la música por el de YouTube?

–La salida laboral de los músicos suele ser poco digna cuando uno ya es mayor. A partir de los 40 años solo te queda dar clases o ir tocando por ahí cualquier cosa. Además, con el bajón de las discográficas y la llegada del MP3 todo el mundo laboral que tenía estructurado desapareció en poco tiempo. Al principio dudé de si el mundo de los blogs era una buena salida después de más de 26 años como músico, fue todo un poco salto al vacío, pero que acabó saliendo bien. Cuando empecé no había nadie en YouTube que hiciese vídeos de viajes y fue todo un poco raro. Solo había dos personas, una en Canadá y otra en Australia que además tenían una productora. Yo no busqué este trabajo, se podría decir que él me vino a buscar a mí, pero bueno, ahora después de tantos años ya sí que me lo creo.

–Ahora su contenido está más dirigido a reseñas de bicicletas y teléfonos móviles, ¿cómo se adaptó a este contenido?

–Cuando vino la pandemia yo me tuve que quedar en casa encerrado. Antes fabricaba guitarras y pensé en volver a trabajar en algunas que tenía a medio hacer, pero la idea no terminó por convencerme. Entonces, como me encanta andar en bicicleta, decidí ponerme en contacto con fabricantes y mostrarles el trabajo que hacía con mis vídeos. Conseguí que me mandasen una bicicleta desde China y la verdad es que la reseña salió muy bien. A partir de ahí conseguí que otras agencias de comunicación me contactasen y ahora pues hago bastantes reseñas de distintas bicicletas en las que muestro de forma sencilla como se montan y como es el manejo de estas.