Juncal pide inversión y actuaciones a la Xunta en el plan contra las inundaciones

“Entendemos que todo lo que se aporte en cuanto a sensibilización es importante, pero lo prioritario es desarrollar estrategias y acometer infraestructuras para prepararnos para este tipo de escenarios”. Esta es la posición firme del alcalde de Bueu, Félix Juncal, a la hora de valorar el escrito remitido por Augas de Galicia a los concellos en riesgo de inundaciones –entre los que se encuentra el buenense–, y en el que, según apuntó el mismo regidor, “únicamente se habla de campañas informativas, de educación ambiental y nada más”. Juncal supone que “se trata de una primera línea de actuación y habrá una segunda en la que se hable de obras”, pero también subraya la necesidad de acelerar un proceso que lleva mucho tiempo dilatándose.

“Venimos de sufrir varios episodios de descarga de mucha agua en muy poco tiempo, situaciones que son cada vez más frecuentes. El concello lleva haciendo sus aportaciones desde hace 12 años, las reiteró después y las ha puesto de nuevo encima de la mesa hace más de un año en la reunión que tuvimos en Santiago con la Consellería de Infraestruturas”, explica el regidor. Entre esas propuestas apuntadas desde el gobierno local de Bueu se encuentran los colectores para descargar la cuenca del Río Bispo o el denominado tanque de tormentas en As Lagoas, colector al que se desviaría parte de las pluviales para evitar una sobrecarga en la red de tuberías en momentos de fuertes lluvias.

Pero la gran actuación en la que insiste el concello buenense no es otra que la de la renovación de servicios de la calle Pazos Fontenla, “una obra clave en la que no nos cansaremos de criticar que Augas de Galicia no respetase el acuerdo que habíamos alcanzado”. Juncal manifiesta que el proyecto no solo renovaría las canalizaciones sino que también “incluiría un separativo de aguas pluviales y nos permitiría aprovechar las infraestructuras que hemos ido instalando en diferentes actuaciones desde el año 2007”. Esas obras en las distintas calles transversales a Pazos Fontenla permitirían ir cortando cada tramo “y aprovechar los puntos de vertido desde Can do Penedo hasta Pescadoira. Seríamos capaces de poder absorber más agua”.

La idea del concello buenense es la de retomar las conversaciones con la Xunta de Galicia, si bien Félix Juncal recalca que “nuestro nivel de exigencia aumentará. Seremos exigentes, porque los plazos de espera han sido superados, y porque tenemos derecho y nos corresponde”. En esta línea de argumentación, recuerda que “Bueu recauda cerca de 200.000 euros al año del canon del agua sin retorno, porque no ha habido ninguna actuación importante de Augas de Galicia desde hace 14 años”. Sumando las cantidades, el regidor buenense afirma que en este tiempo “hemos ingresado casi dos millones de euros, y Augas de Galicia lo único que está haciendo es actuaciones de inspección para advertir y sancionar, y ese canon que cobran tendría que servir para mejorar el saneamiento de las rías”.

Con todo, Juncal no desdeña la importancia de las campañas informativas y de sensibilización, “pero creemos que la gente ya está concienciada, y lo realmente importante son el diseño de infraestructuras. Lo primero que nos deberían poner encima de la mesa son líneas de actuación, plazos, inversiones y demás”, sentencia.