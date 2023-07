El portavoz popular confía en que los pactos den la presidencia y la líder del PSOE asegura que "con Silva y Regades tenemos a quien llamar en Madrid"

El portavoz del PP de Cangas, José Enrique Sotelo, ya vivió en ls pasadas elecciones municipales lo mismo que ahora Alberto Núñez Feijóo en estas Generales, que aún siendo el candidato y el partido que ganó las elecciones, no ha conseguido la mayoría suficiente que le garantice su investidura como presidente del Gobierno y la balanza se inclina de nuevo por otro mandato de Pedro Sánchez con el apoyo de Sumar y los grupos minoritarios de Cataluña y País Vasco. Sotelo se quedó en el Concello de Cangas a un concejal de esa mayoría absoluta y los grupos de la izquierda BNG, PSOE y EU se unieron en un gobierno de coalición.Por eso que habla desde la experiencia dolorosa de verse ganador y derrotado al mismo tiempo.

Las Eleciones Generales han vuelto a poner al PP en Cangas como el partido más votado con 5.400 votos, el 33,61% de los sufragios y una subida de 1.967 votos (casi 10 puntos más respecto a hace cuatro años). Pese a todo no ganó en todas las mesas electorales como en las municipales -en Cangas hay 32 en 9 colegios electorales- y el PSOE, liderado por la portavoz municipal Iria Malvido y por Eugenio González en la secretaría local, logró defender su territorio del casco urbano. Los socialistas ganaron al PP en cuatro de las cinco mesas de Nazaret con 190 frente a 173 votos; 160 frente a 122; 142 frente a 120 y 164 frente a 160. También lo hizo en cuatro de las cinco mesas de Rodeira con 242 votos socialistas frente a 189 del PP; 145 frente a137; 152 frente a 143 y 190 frente a 161. El PSOE venció en una de las mesas de San Roque con un voto de diferencia sobre el PP y en otra del Auditorio con 206 papeletas frente a 175 del PP.

En los restantes seis colegios ganaron los populares: Casa de Cultura, Castrillón, Montecarrasco, San Roque y demostró de nuevo su hegemonía en Espiñeira (Aldán), de donde es y vive el líder epopular; y también en O Hío.

José Enrique Sotelo agradece a los cangueses el apoyo y haberse convertido de nuevo en la fuerza mayoritaria aunque en esta ocasión, dice, “se trata de otro tema , la situación que se plantea aún ganando el PP las elecciones generales es complicada”, pero entiende que “desde Cangas hemos cumplido y esperemos que se pueda obtener mediante pactos un presidente del PP que realmente fue la fuerza más votada”.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Iria Malvido, asegura que están muy felices de la representación de Carmela Silva y de David Regades en el Senado y en el Congreso, con los que dice se mantiene una estrecha relación “y siempre que necesitemos el apoyo del Gobierno de España tendremos a alguien en Madrid a quien llamar y con línea directa”. Insiste en que esta presencia da una posición muy favorecedora a Cangas para un gobierno de estabilidad y desarrollo porque si el gobierno de Estado es de izquierdas y en Cangas conseguimos llevar todo a cabo y con política se izquierdas en esta coalición de gobierno “creo que vamos a poder conseguir el apoyo del Gobierno de España de Pedro Sánchez”. Entiende que el PSOE está demostrando que sabe dialogar y que sabe gobernar en pactos de coalición y defiende las coaliciones “porque enriquecen la pluralidad”.

El BNG, que ya fue cuarta fuerza política en las elecciones de 2019, tras el PSOE, Podemos y el PP, no ha logrado tampoco en estas generales adelantarse a la nueva opción de Sumar, que logró situarse como tercera fuerza, aunque con 3.206 votos y no los 3.469 que había conseguido entonces Podemos. El BNG consiguió 2.302 votos, pero es cierto que subió en sufragios con respecto a hace cuatro años, con 826 más, lo que suponen algo más de 4 puntos.

La alcaldesa nacionalista de Cangas,Araceli Gestido, que los resultados son “tornasolados”. Señala que están contentos porque se mantiene la presencia en Madrid y hubo un aumento de votos cara al BNG, aunque la contrapartida fue que no se pudieron alcanzar los dos diputados y no se puede celebrar.

Gestido asegura que están ahí para apoyar que no se vuelvan a repetir las elecciones y que no haya una coalición PP-Vox. Sobre la mejor posición de Sumar respecto al BNG en Canbas, justifica que el Bloque juega en “ligas diferentes y con medios diferentes, ellos tienen posición de fuerza con respecto a los medios, fue una campaña muy televisiva y la posición del BNG en las grandes cadenas fue mínima por no decir nula y eso dificulta la comunicación, es como David contra Golitat”. Dice que Sumar les pasa con facilidad por delante haciendo a nivel de calle la milésima parte del esfuerzo del BNG que hace mucho trabajo de campo. Reconoce que no se puede competir con un medio estatal de comunicación y eso “te barre. Estoy segura de que si el BNG saliera en las tertulias y programas sería diferente”.

Vox sigue como partido muy minoritario en Cangas, incluso más que ahce cuatro años al perder 223 votos y quedarse con 541.Hubo 73 persons que votaron a Pacmar, 27 al partido anarquista Frente Obrero (FO), 21 a PCTG y 11 a Recortes Cero. La participación fue del 72,84%, hubo 85 votos en blanco y 188 nulos.