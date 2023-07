El gobierno rebaja los salarios de las dedicaciones exclusivas y las asistencias a plenos y comisiones

El gobierno local de Cangas tiene una nueva propuesta de dedicaciones exclusivas y parciales, así como de asignaciones económicas a los concejales por asistencias a plenos y comisiones y a los grupos políticos. Recoge en buena parte lo dicho por la oposición en el pleno pasado. Tanto el PP como Alternativa dos Vecinos (AV) consideraban excesiva la cantidad dedicada a órganos de gobierno, Alternativa lo hacía a pesar de que se levantó de la mesa del pacto de gobierno de Cangas porque quería una dedicación exclusiva para su concejala, algo que dijo era innegociable. Los gastos en salarios pasan de 161.912,16 euros de la primera propuesta a 136.987,90 euros de la que ahora presentan a la oposición. Además, en lo que se refiere a indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados también varía la propuesta y se vuelve a la que ya había cuando acabó el mandato anterior. La subida obedecía a una actualización y a un mayor reparto de la junta de gobierno y de la comisión única, haciendo hincapié en que los ediles que cobran dedicaciones exclusivas totales o parciales no perciben ninguna indemnización por asistencia a plenos o comisiones.

De esta manera, la alcaldesa de Cangas, que en la primera propuesta iba a percibir un salario de 49.043,54 euros brutos en catorce pagas, ahora se propone uno de 47.119,59 euros brutos en catorce pagas, excluyendo la Seguridad Social o régimen de mutualidad equivalente al cargo del Concello. Las tres concejalías totales que se proponen para Urbanismo Vivienda y Medio Ambiente; Hacienda, Patrimonio y Personal y, por último, la concejalía de Obras, Servicios y Mobilidade percibirán un salario, en el caso de que se apruebe la nueva propuesta, de 29.868,39 euros en catorce pagas; frente a los 37.472,54 euros de la primera propuesta que fue tumbada por la oposición en el último pleno y que supuso en bloqueo del Concello, ya que no se pudo organizar la comisión única, que es la que informa los asuntos que integran el orden del día de los plenos. Para la dedicación parcial se apartan 14.934,19 euros brutos en catorce pagas, cuando la primera vez el salario ascendía a 18.736,27 euros.

Por asistencia a plenos, la primera propuesta gubernamental era de 100 euros por cada sesión, ahora se ponen 90 euros; además se regresa a lo que había y la oferta que se realiza es de 36 euros por asistencia a juntas de gobierno, la misma cantidad que los presidentes de las comisiones informativas y 24 euros para los vocales por sesión.En la propuesta rechazada, las asistencias a juntas de gobierno local se pagaban a 75 euros y 50 euros a las comisiones informativas.

En lo que se refiere a asignaciones a partidos políticos, la propuesta no se toca, 30 euros por concejal al mes y una cantidad fija de 300 euros al mes.

Con esta propuesta, que ya se trasladó a la oposición municipal, el gobierno tripartito pretende sacar adelante el pleno de organización del gobierno, que se celebrará el próximo viernes, a las 20.00 horas, en medio de una sesión ordinaria.

BNG, PSOE y Esquerda Unida esperan que la oposición municipal acepte ahora esta propuesta, que se sitúa dentro de los márgenes económicos de los que habló en el pleno anterior. Consideran que es una propuesta más que aceptable y que sea suficiente para desbloquear una situación que impide funcionar a pleno rendimiento al Concello de Cangas.

Acepta, también, que AV tenga la portavocía del grupo mixto y pueda asistir a las informativas

En aras de demostrar que el gobierno local está dispuesto a tender la mano al diálogo, modifica también la situación del grupo mixto, a pesar de que venía fijada por criterios técnicos, que no políticos, que son los que marcan la Lei da Administración Galega. Así que permitirá a la única concejala de Alternativa dos Veciños ser la portavoz del grupo mixto (lo conforman aquellos grupos que solo obtiene un concejal, según el propio Reglamento de Organización Municipal del Concello de Cangas). Así que Victoria Portas no tendrá que compartir portavocía del grupo mixto con Aurora Prieto y también podrá acudir a todas las comisiones informativas, si las hubiera. Es indudable que el gobierno local cede, en este sentido, a las pretensiones de AV, en un intento de desbloqueo y de tender la mano al diálogo. Claro que, de momento, lo que Victoria Portas exigía, que era la dedicación exclusiva, no se concede. Los negociadores de esta formación en la mesa del pacto de gobierno consideraron la misma como algo innegociable y lo hicieron después de que estuviese asignadas las concejalías que iba a llevar Victoria Portas, que eran las de Benestar Social y Educación. En el último pleno, Victoria Portas lo desmintió, algo que molestó en gran medida a la portavoz socialista Iria Malvido. Es un gesto del tripartito para atraer el voto de la mencionada formación de izquierdas, que sí votó a favor de la investidura de Araceli Gestido (BNG) como alcaldesa de Cangas, pero que en el último pleno demostró que eso solo fue cumplir con la tradición, que estaba muy lejos de darle de verdad el gobierno a sus compañeros de izquierda.