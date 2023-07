“Es bonito que hayan contado conmigo para inaugurar el Cangas Blues”

Como hecho inédito en la villa Cangas, esta misma noche el blues sonará por las calles de la localidad de la mano del Cangas Blues Festival a partir de las 22.30 en el Eirado do Costal. Los amantes del género podrán disfrutar de la actuación de Santi Campillo Power Trío, grupo formado por uno de los grandes exponentes de la guitarra blues-rock en nuestro país, Santiago Campillo, la bajista estadounidense, Oneida James, y el batería murciano, Joaquín “Minidrums”.

–¿Cómo surgió la posibilidad de venir al Cangas Blues festival?

–Teníamos unos conciertos por aquí en Galicia que poco a poco fueron aumentando. Hablé con su organizador, Tomás Fandiño, y me comentó la posibilidad de hacer este festival, y como en esa fecha teníamos disponibilidad, decidimos aceptar la oferta ya que estábamos por aquí. Yo solo he estado una vez en Cangas y la verdad me parece un sitio precioso donde espero que podamos pasar una noche fantástica.

–¿Qué significa para usted ser el primero en actuar en este festival?

–Es algo anecdótico y bonito que hayan contado conmigo para inaugurar este festival. Espero que venga mucha gente, que el festival funcione y que siga vivo muchos años más. Es muy importante empezar este tipo de cosas para mantener la música y el blues vivos.

–¿Cómo se creó el Power Trío con el que actúa?

–Comencé mi carrera en solitario en 2014 contando con Joaquín “Minidrums” y José Ciudad que son los dos muy buenos y se van alternando en la batería según su disponibilidad. Oneida James entró de casualidad cuando la escuché tocar en un hotel en una cena de nochevieja en Murcia. Nuestro anterior bajista tuvo que dejar el grupo, así que le pregunté a Oneida si se querría unir al grupo y así lo hizo en el año 2018. Hemos hecho muy buena amistad con ella y estamos muy contentos de que pueda estar con nosotros.

–¿Qué tipo de estilo de guitarra practica?

–Adoro el blues desde pequeño. Cada año voy a Estados Unidos para seguir aprendiendo cosas, como por ejemplo nuevos trucos o frases para las canciones. Además, también me relaciono con muchos músicos estadounidenses. También soy un gran amante del blues tejano, que la verdad es que es el estilo que más me gusta. Creo que el blues es muy importante porque que todo viene de ahí, la influencia del rock, del jazz, del Funky o incluso la música country.

–¿En que momento ve al género del blues en la actualidad?

Yo creo que muy bien, mejor que nunca, porque se generan muchos festivales de blues en España, cada vez más. A pesar de que este género no sea música mayoritaria, hay mucha gente que le gusta y funciona muy bien. Es una música que es para aquellos que entienden de música y a los verdaderos nostálgicos nos gusta mucho el blues.

¿Cómo es el disco que están presentando en esta gira?

El disco es “Cadillac Blues”. Es un álbum de versiones de blues en español, una idea que tenía yo de hace tiempo. Nunca me había planteado hacer un disco de blues a pesar de haber tocado este tipo de música toda la vida. Tenía un montón de ideas grabadas en mi estudio a las que empecé a dar forma en el disco, donde combinamos un montón de clásicos de blues que cantados en castellano, con algún tema propio que tenemos compuesto.