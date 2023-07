El cierre del solar de As Lagoas para su desbroce agrava el problema para estacionar en Bueu

La promotora del edificio de As Lagoas en Bueu cerró nuevamente ayer el solar que, de forma habitual ,se utiliza como aparcamiento en la villa causando un colapso en la circulación al verse los conductores sin posibilidad de encontrar una plaza en donde dejar sus coches. Coincidió que también se había instalado la carpa de la feria de Oportunidades ocupando otra zona para estacionar, por lo que el caos durante la mañana fue importante. Según manifiesta la Policía Local de Bueu, la promotora cerró el solar en la tarde del jueves para tener el terreno libre porque iba a desbrozar y para no causar daños a los coches estacionados. Añade que tras dichas labores, el aparcamiento volvió a abrir ayer a mediodía. Explica que la empresa había preguntado que día podría ser mejor para hacerlo y desde este departamento se le aconsejó que ayer, al no haber mercadillo que en la localidad se celebra los lunes y jueves.

La empresa promotora Inmoglaciar, de Madrid, ya había acotado con cintas la semana pasada el solar porque está tramitando la licencia para agilizar la construcción del inmueble proyectado de 60 viviendas, aunque para meter las máquinas todavía tiene que presentar el proyecto de ejecución. Desde el Concello, tal y como señala el concejal de Urbanismo y Mobilidade, Martín Villanueva, iniciaron contactos con la promotora para que mientras no comience la obra se pueda seguir haciendo uso del solar para el estacionamiento y, según le trasladaron, “no va a haber problema”. La promotora del edificio de As Lagoas, en la recta final para iniciar su construcción Desde la Policía Local también aseguran que hay bolsas de estacionamiento alternativo en Pescadoira, con más de 50 plazas, pero que la gente no las utiliza, como también hay espacio en el muelle cuando no hay mercadillo. Evacuación de mujer en Ons Por otra parte, una mujer con posibles problemas cardíacos fue evacuada en helicóptero de la isla de Ons, con la ayuda del personal del Parque Nacional Illas Atlánticas y sanitario de Patrimonio Natural. La mujer se había acercado con dolor de pecho y falta de movimiento en un brazo hasta la caseta de enfermería y se llamó al 062 que movilizó al helicóptero para su traslado a Vigo.