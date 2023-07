Los vecinos de Moaña cumplieron ayer, ante la Casa do Mar, la 86 semana de concentraciones para reclamar el regreso de las urgencias, adelantando la protesta habitual del domingo al coincidir en jornada electoral. La presidenta de la Mesa Local da Sanidade y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, insistió en que Moaña no quiere perder el nivel de servicio ya que no está justificada la pérdida de las urgencias “porque no se disminuyó en población, ni en riesgo, ni Moaña está más lejos o más cerca de los hospitales y estamos en la misma situación que cuando estaba el PAC, que sigue existiendo, pero a la Consellería de Sanidade le resulta más cómodo tenerlo concentrado en Cangas sin más justificación que no querer reforzar el personal y dar los medios para que atiendan aquí en Moaña”.

Puso como ejemplo de la precaria situación actual el caso de una vecina que esta semana se puso en contacto con el Concello para trasladar lo que le ocurrió. La alcaldesa dijo que esta mujer se encontró mal, en una situación que se le repite por problemas de salud y que se puede resolver con una simple valoración médica de medicación, pero ella, que reside sola, acudió como pudo al centro de salud, llegó a las 15:15 horas y la respuesta fue que como tenía médico de mañana se tenía que ir a Cangas, “cuando pudo ser atendida rápidamente, pero le hicieron esperar una hora para que pudiera acudir su hija y ser atendida en un centro médico”. Leticia Santos quiere que el conselleiro de Sanidade sepa que esta es la realidad que se vive, que hay personas que no pueden pagarse un taxi para ser llevadas a Cangas si se encuentran mal y que además surge el problema de que si en el trayecto le ocurre algo, quién se hace responsable, porque tampoco se llama a una ambulancia. De ahí que se reclame este refuerzo de las ambulancias mientras siga el PAC “secuestrado” en Cangas. Informó que se había aplazado la reunión con el gerente del área sanitaria, Javier Puente, que estaba prevista para ayer por la tarde, a la que acudirá una amplia representación de la Mesa y que la próxima concentración ya volverá a ser en domingo el día 30.