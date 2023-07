Naturgy abre una investigación ante los continuos cortes nocturnos de suministro eléctrico en Cangas

Desde hace dos meses aproximadamente se producen cortes en el suministro eléctrico en varias zonas de Cangas, que afectan de forma considerable al funcionamiento de la lonja pesquera, situada dentro de la zona portuaria de la villa. Son cortes que están influyendo negativamente en el funcionamiento de esta instalación que gestiona la Cofradía de Pescadores “San José “ de Cangas y que ya se pusieron en conocimiento del anterior gobierno local, con el fin de que mediara ante la empresa suministradora, Naturgy, para solucionar el problema. Desde la Cofradía de Pescadores se asegura que con cortes repetitivos y que la mayoría duran pocos minutos, pero que durante la noche son más largos y dejan sin funcionamiento la máquina de hacer hielo. Más de una embarcación se encontró con la sorpresa de ir a coger hielo de madrugada para salir al mar y no haberlo porque la máquina había dejado de funcionar. Los mencionados cortes en el suministro obligan a resetear la máquina de forma manual y también los demás equipos informáticos. Esta situación estuvo a punto, también, de suspender también subastas. Así que para el sector estos cortes de suministro eléctrico son preocupantes.

Pero desde la Cofradía de Pescadores se asegura que no solo se producen en la lonja, sino también en los bares y locales que están situados frente a la lonja, en la calle Montero Ríos. También son asiduos en la calle Noria y otras zonas de la villa de Cangas, como comentan trabajadores de la propia lonja. Los vecinos afectados aseguran que estos cortes de suministro se producen con mayor frecuencia durante la noche.

La empresa suministradora Naturgy, por su parte, aseguraba ayer que no tenía constancia de ninguna incidencia en la zona en los últimos meses, aunque no obstante mandaría a sus trabajadores iniciar una investigación en las líneas por si hubiera una avería que estuviera oculta y que no lograra ser detectada por el parte de incidencias. La empresa manifestó que se pondría manos a la obra desde ya y que pasaría también por la lonja.

Después de la inauguración de la nueva subestación en 2014, ahora en manos de Naturgy, la situación en Cangas había cambiado bastante, también por la renovación de las líneas llevadas a cabo. Lejos quedaron aquellos grandes apagones que duraban horas, a veces días, en la parroquia de O Hío, de los que no escapaba la villa de Cangas. Bastaba una pequeña tormenta para que saltara todo los aires. Ahora eso no ocurre. En la inauguración de la subestación eléctrica, el que era presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunció que el gobierno autonómico iba a invertir 1,5 millones en la mejora de líneas en la comarca.

La nueva subestación está diseñada para dar servicio a una población de 35.450 habitantes y abastece a los municipios de Cangas, Moaña y Marín. Las características de la triple red garantiza el aumento de demanda energética y también la seguridad, ya que la subestación recoge las líneas Lourizán 1, Lourizán 2 y Pontesampaio, con lo que la empresa suministradora considera que se garantiza el suministro en el caso de que falle alguna línea.

Entre las hipótesis que barajan los afectados para justificar los cortes de suministro eléctrico figura el de exceso de consumo, debido al incremento de población o a olas de calor que obligan a utilizar aparatos de aire acondicionado que elevan los picos de consumo.

Los pescadores trasladaron el problema al anterior gobierno

Los dueños de los locales situados en Montero Ríos y en la avenida de Bueu también denuncian esos mismos cortes de suministro eléctrico. Son locales que abren temprano y a los que acuden muchas veces los marineros a desayunar antes de entrar en faena. El anterior gobierno local conocía la situación porque la Cofradía de Pescadores se la había trasladado, sin embargo no emprendió ningún tipo de conversaciones con Naturgy para encontrar la solución. El nuevo gobierno local todavía no tiene constancia oficial del problema. Los afectados querían que el gobierno local mediara ante la empresa suministradora y se trabajara en buscar soluciones, que es lo que ahora mismo va a realizar con la apertura de esta investigación, que se espera de sus frutos pronto. De todas formas, a la Cofradía de Pescadores le parece muy sospechoso que los cortes, que fueron muchos y variados, no figuraran en el parte de incidencias como asegura Energy.