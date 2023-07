Magia en el H4 de Cangas

Es lo que nos faltaba en Cangas: magia. Así que llegó Pedro Volta al H4 a ponerla, en una actuación sorprendente. El ilusionista gallego fue capaz de conformar un espectáculo que encandiló al público.

Kanekas y viernes de veranos: un día sin aparcamiento en Cangas

Los problemas de aparcamiento van a aumentar este fin de semana. El festival Kanekas pone a prueba no solo al capacidad hotelera de Cangas, sino también la disponibilidad de aparcamientos un viernes de verano en medio de un festival. Ni llegando temprano va a ser fácil encontrar un hueco. Hay que tener en cuenta que Kanekas ocupa el que hay en Ojea. Tampoco se pueden comprar en el mercado negro plazas de este tipo. Así que pasen y vean, dejen el coche a la vuelta de cualquier esquina y disfruten del musical más cañero de la comarca. No se amilanen por muy alta que esté la música, tampoco se dispersen, concéntrense en los sonidos de la guitarra eléctrica, que cruje y en esas voces que no se apagan.