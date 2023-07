Carro critica que María Ortega no condene los ataques machistas a las ediles del PP en campaña

La última campaña electoral de las municipales dejó herida en el PP de Moaña y lo volvió a demostrar en las comisiones informativas de esta semana, en las que el portavoz popular, Javier Carro, asegura que pidieron a la concejala responsable del área de Muller en el gobierno nacionalista, María Ortega, que condenara los ataques machistas que sufrieron las concejales populares durante dicha campaña, pero “hizo oídos sordos”. En la campaña, el PP aparecía en una página de Facebook creada bajo el nombre de “Cine de barrio Moaña”, en la que se criticaba a los candidatos poniéndoles en el papel de actores y actrices de conocidas películas y con comentarios sobre transfuguismo, al incluir la lista a dos exediles del PSOE desde hace tiempo independientes; o a una de las nuevas ediles con la imagen de “María Magdalena”, que Carro asegura que fue insultante. Entre las películas está la cara de una veterana concejala popular en el papel estelar de “Mi querida cofradía”, el portavoz con otro edil y una concejala también veterana bajo el título de la película “Mari(dos)” y otras imágenes de los candidatos en películas como,“La caída del imperio romano”, “Narco”,“Pasión de gavilanes”, “El precio del poder”, “Ben- Hur”, “Quo Vadis” o “Escuadrón suicida” en el que aparece el cartel con las caras superpuestas de seis de los concejales del PP de Moaña y el comentario: “...é un grupo de superhéroes malogrados que cada vez que intentan unha acción acaban poñendo en perigo ó mundo” y constantes alusiones a que uno de ellos quiere el poder por encima del líder.

Carro reprocha que María Ortega se negara a esta condena: “Estas son las formas de la nueva portavoz del BNG que escapa y no condena ataques a compañeras políticas de corporación y no se solidariza con ellas”. Señala que este grupo municipal le insistió una y otra vez para que condenara y “María Ortega se limitó a decir que está en contra de cualquier machismo”, por lo que para Carro, la concejala de Muller demuestra “tener un feminismo selectivo y sectario”.

También critica la ausencia del nuevo concejal de Facenda, Jorge Parcero que, después de un mes de la toma de posesión “no le conocemos y poco lo conocen las personas trabajadoras del Concello”. Manifiesta que no acudió al pleno ni a las comisiones informativas de su concejalía delegada. Añade que preguntó en comisión y que la respuesta de María Ortega fue que “cualquier cuestión relativa a la Concejalía de Facenda sea solicitada y respondida por sede electrónica cuando Parcero esté disponible, cuando venga”. Por eso que desde el PP exigen a la alcaldesa, Leticia Santos, que adopte medias y que delegue el área en otro concejal que pueda asumir las funciones, atender a los vecinos y responder a este grupo municipal “ya que es nuestra obligación y deber fiscalizar la acción de gobierno”.

La alcaldesa asegura que el PP quería que el BNG asumiera la autoría de esa página

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), asegura que María Ortega en la comisión indicó que condenaba cualquier manifestación machista, pero a lo que se negó fue a asumir, como quería el PP, que el BNG estaba detrás de esa página de Facebook. Y es que el Bloque no estaba detrás de esa página de “Cine de barrio”, insiste la regidora que asegura que ella fue la primera en respetar la campaña electoral y nunca habló mal de ningún concejal: “La campaña la dediqué a presentar propuestas y no a echar acusaciones a los demás”. Le pide al PP que no intente atribuir al BNG esta página y recuerda a Carro que las comisiones informativas son para dar cuenta del desarrollo de la actividad municipal, no para preguntar opiniones; y pide que se dediquen a fiscalizar y controlar la labor del gobierno así como cumpllir con el reglamento de Organización (ROM).

Respecto al concejal Jorge Parcero, señala que sólo se ausentó un pleno y una comisión porque él no cobra dedicación en el Concello y vive de su trabajo con el que en ocasiones, como ahora, tiene que desplazarse por unos días. Pero dice que no desatiende su concejalía de Facenda y que v a a estar en el próximo pleno.