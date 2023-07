Dentro de los actos de campaña que el BNG realiza en la comarca de O Morrazo, la candidata al Congreso de Diputados por Pontevedra, María Ortega, y el diputado en el Parlamento de Galicia, Paulo Ríos y la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, acompañados por simpatizantes del Bloque participaron en un ruta reivindicativa en Cangas. De lo que se trataba es de llamar la atención sobre la reivindicación del ENIL de Punta Balea y la senda costera. El BNG mantiene el compromiso. de la defensa y puesta en valor de los espacios naturales. “Queremos garantir que cun BNG forte en Madrid as demandas e os proxectos da veciñanza de Cangas terán voz propia no Congreso de Diputados e no Senado. No podemos esquecer que manter en bo estado e poñer en valor o noso litoral tamén é apostar polos nosos sectores productivos, o desenvolvemento económico e ambiental da nosa costa”, señalan los nacionalistas en el comunicado que vio ayer la luz. El BNG mantiene activa su campaña electoral en Cangas, más que otros partidos que participan en ella.