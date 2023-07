-¿Cómo se originó la idea de crear Crypta tras el paso suyo y de Luana por Nervosa?

-La idea de crear Crypta era para hacer un proyecto paralelo, ya que aun estábamos en nuestra antigua banda Nervosa. Luana y yo pensamos que sería bueno tener otra banda como una herramienta para experimentar otros estilos y nuestra creatividad y para tener otro ambiente de banda, ya que en Nervosa las cosas no iban tan bien. En Crypto solo tocaríamos y probaríamos música. Cuando salimos de Nervosa estuvo muy bien tener Crypta porque ya teníamos algo en lo que trabajar y no había que empezar de cero.

-¿Siempre tuvieron claro que el género que queríais interpretar en vuestros temas era el Death Metal?

-Sí. Siempre tuvimos la idea de seguir este género, para hacer algo diferente de lo que hacíamos en Nervosa que era Trash Metal, y porque Luana y yo somos muy fans de este género. Luana es baterista de este género y siempre quiso tener una banda de Trash Metal, entonces pensamos que sería la opción obvia para las dos.

-Cuando están encima del escenario, ¿qué es lo que más intentáis transmitir al público?

-Siempre me intento dar al público todo aquello que me gustaría ver en un show. Entonces me gusta no solo hacer una buena actuación y entretener, sino que también me gusta ese cambio de energía y verlo en los ojos de los fans y hablar con ellos mientras actúo. Crear ese cambio de energía para que los fans se sientan especiales de estar ahí. Una de las intenciones que tengo es hacer lo mejor para que la gente se olvide de sus problemas y sonríen sin importar lo que les esté pasando.

-¿Cómo está siendo la acogida del nuevo álbum Shadows of sorrow en esta gira internacional?

-Sale el 4 de agosto, pero ya tenemos dos sencillos publicados que estamos tocando en los shows. Hasta ahora ha sido increíble, ayer tocamos en Vitoria y los fans con la canción Trial of Traitors estaban cantando la melodía de la guitarra, entonces ha sido una recepción brutal mejor de lo que esperábamos. Lo mejor son las ganas que tienen los fans de escuchar el disco definitivo y eso es lo más importante para nosotras.

-¿Qué es lo que más intentan plasmar en este nuevo álbum?

-Es un disco semi conceptual hay una progresión de una historia y las letras transmiten y hablar de los diferentes tipos de emociones que experimentamos pasando por una etapa difícil. Básicamente el disco habla de todo lo que podemos sentir en un viaje por el dolor. Cada canción representa un tipo distinto de dolor o emoción con las que entramos en contacto cuando sufrimos, como ansiedad, miedo o furia. No solo queremos emplear el disco como medio de transmisión de todo el sufrimiento que yo pasé un tiempo atrás a través de mis letras, pero también trasmitir que puede ser que tú estes pasando por lo mismo, pero puedes darte cuenta de que no estas solo, que yo estoy aquí para ayudarte y que vas a salir de ese lugar oscuro.

-¿Notan mucha diferencia entre el panorama brasileño y el europeo de heavy metal?

-Creo que sí, hay diferencia entre el brasileño latinoamericano y el europeo. El latino es más apasionado, no digo que esto sea mejor o peor, creo que cada publico es especial a su manera, pero el latino es más apasionado porque en Latinoamérica sufrimos mucho por situaciones como la pobreza, entonces creo que los shows son una importante herramienta de descargar la tristeza y odio de vivir con tantas dificultades. También porque no suelen ir ahí as bandas, aquí en Europa en un verano si quieres puedes ver las bandas diez veces, en Latinoamérica las bandas tardan hasta cinco años para volver, entonces eso contribuye mucho a esa pasión del publico latinoamericano.

-Cada una de ustedes viene de un género distinto de metal, ¿cómo consiguieron entenderse y combinar todos los estilos?

-Sí. Todas tenemos influencias distintas, pero todas escuchamos Death Metal, y diferentes tipos de Death Metal. Entonces enfocamos lo que tenemos en común y las mismas cosas que nos gustan y las utilizamos en Crypta. Todas estas diferencias contribuyen para que tengamos algo singular, porque creo que Crypta es una buena mezcla de todas nuestras influencias. Cuando nos juntarnos podemos crear nuestro sonido tan característico, entonces creo que si que es muy importante.

-¿Cómo surgió la idea de venir a Cangas a actuar en el Kanekas?

-Lo teníamos planeado antes. Yo con Nervosa ya había venido en muchas veces. El publico es super especial, demuestran mucho apoyo a Crypta en redes entonces yo pensé que sería importante venir a España, y además yo pedí a nuestro agente tener fechas aquí y me alegro mucho de que lo hayamos logrado.

-¿Qué aspiraciones tenéis ahora de cara al futuro?

-Ahora están en lanzar el nuevo disco y después de que salga hacer giras en la mayor cantidad de lugares posibles en el mundo, llevar nuestra música a lugares donde no hemos estado.