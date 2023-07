El regidor socialista de Vigo, Abel Caballero, volvió a Cangas en esta campaña del 23-J para recorrer la zona del mercado, aprovechando el día de feria, acompañando a la candidata al Senado, Carmela Silva; y al candidato al Congreso, David Regades, junto a la portavoz del grupo municipal del PSOE, Iria Malvido que destacó la importancia de que la gente apoye el proyecto socialista "porque en Cangas no habría el desarrollo que tenemos hoy si no es por la inversión socialista". En eso mismo incidió el alcalde de Vigo, que indicó que el apoyo que el gobierno de Pedro Sánchez está dando a Galicia "no tiene precedentes" y puso como ejemplos el tren de alta velocidad, salida sur de alta velocidad para Oporto, autovía desde Vigo a Madrid, la acción en el empleo, fondos europeos, Stellantis, naval y la acción en toda la industria de toda Galicia y especialmente de Vigo. Pidió el voto para el PSOE porque hay otros grupos políticos, en alusión al BNG, que aún siendo un voto legítimo, no se representa en diputados y, por tanto, es voto para el PP y para Vox.

David Regades pidió igualmente el apoyo al PSOE frente a ese voto perdido para el BNG: "Hace 4 años perdimos 40.000 votos, de personas de progreso que votaron al BNG y no obtuvo representación. Para no correr el riesgo, ya que afianzamos reforzar al PP y a Vox, todos los progresistas de la provincia pedimos el voto al PSOE para frenar a esta derecha de los retrocesos y recortes, a esta derecha que no cree en la mujeres, que no cree en los jóvenes y que tampoco cree en nuestros mayores y para no retroceder a hace 40 años". Dijo que en esta campaña todos los ciudadanos de Pontevedra "nos jugamos mucho", los mayores con las pensiones y los jóvenes y los estudiantes con las becas. Recordó que la subida de las pensiones sólo contó con el voto del PSOE, que tuvo en contra el del BNG y del PP y Vox, como también en las becas, que se han triplicado y recordó igualmente la subida del Salario Mínimo que pasó de 10.000 euros al año a 15.000, "casi un 50% más lo que ha significado la subida de todos los salarios en este momento tan importante de subida de precios. Ahí tampoco, añadió, el PSOE tuvo el apoyo del PP, Vox o del BNG. Manifestó que en el partido se sentían muy orgullosos de las cifras de empleo en la provincia, de las cifras de desempleo "que están más bajas que nunca" y de los fondos europeos que llegan a la provincia "para fijar el naval, la automoción, la industria y el empleo de calidad". Por su parte Carmela Silva pidió el voto para el PSOE para que las pensiones y las becas sigan creciendo, para que la universidad sea gratuita, para que haya derecho a la vivienda y se dirigió a las mujeres por la pérdida de derechos que PP y VOX incluyen en sus programas y que se ven en las comunidades en donde gobiernan ambos, haciendo que desaparezcan las consejerías y concejalías de Igualdad. Se mostró segura de que las urnas se van a llenar con los votos socialistas," del optimismo, del avance, de la creación, de economía y de empleo" y que podrán "brindar" por un país que sea referencia en avances, derechos y libertades. Iria Malvido pidió el voto para Sánchez "porque queremos ir un paso más adelante".