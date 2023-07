Vecinos de O Hío exigen al Sergas que reabra el consultorio y la construcción del centro en O Viso

Los colectivos vecinales de O Hío no esperaron a que el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, acudiera a la parroquia a comunicarles que la reapertura del consultorio sanitario no entraba dentro de los planes del Sergas, que apuesta por una concentración de recursos sanitarios. Fue enterarse ayer de la respuesta que había dado Javier Puente a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) y convocar de inmediato una reunión para las 17.30 horas, en la parte alta del inmueble que acoge el consultorio, cerrado desde la pandemia. Fueron invitadas a este encuentro la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), la primera teniente de alcalde, Iria Malvido (PSOE) y el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias.

Los colectivos vecinales de O Hío no están dispuestos a variar sus planteamientos, que pasan por la reapertura del citado consultorio y por la construcción del centro de salud O Hío-Aldán, para el que entre el año 2010 y 2011 se cedieron los terrenos al Sergas en una finca de O Viso, destinando el Concello más de 400.000 euros a la adquisición de los mismos. Los colectivos muestran indignación y recuerdan que en la última reunión que mantuvieron el pasado día 20 de julio de 2022 con el gerente del área sanitaria de Vigo nunca se cerró la puerta a su reapertura, que Javier Puente manifestó que la reapertura estaba condicionada a que viniese un nuevo facultativo a cubrir la plaza del anterior. “Desde mayo de este año estamos pidiendo reuniones con el gerente del área sanitaria de Vigo. Ya van tres, una por mes. Todas sin respuesta por parte de la Consellería de Sanidade, y llevamos ya 5 concentraciones de vecinos”. Recuerdan que la próxima concentración será el 29 de julio, porque este sábado es jornada de reflexión y no se autorizó. Comentan los colectivos que la Xunta es la única culpable de la discriminación que sufrimos, llevándonos para Aldán y teniendo el consultorio de O Hío cerrado, cuando en la Casa del Mar de Aldán la situación es mucho más precaria. “El pasado día 10 de julio dimos al grupo municipal del PP de Cangas una solicitud de reunión. Pero a día de hoy todavía no contestaron. Hemos escrito a la Valedora do Povo denunciando la situación. Diciendo que la situación de abandono que estamos experimentando por parte de las instituciones el alarmante”.

Recuerdan que la falta de un consultorio médico ajustado en O Hío genero inconveniente y dificultades para los residentes de la parroquia, que deben desplazase a Aldán para recibir atención médica básica . Esto implica un gasto adicional de tiempo, recursos y falta de transporte público para una población “que merece un acceso equitativo a los servicios sanitarios”. Afirman los colectivos que quieren la reapertura del consultorio de O Hío, mientras no se construye el centro de salud de O Hío-Aldán en O Viso, algo que ahora mismo es irrenunciable para ellos. Recuerdan la inversión que supuso para las arcas municipales y que esos terrenos levan desde 2011 llenos de maleza, demostrando una mala gestión del dinero público.

Una historia de inversiones públicas que muestran el despilfarro y la mala gestión

Fue una respuesta contundente la de los colectivos vecinales de O Hío. No quisieron esperar ni un solo día para replicar a Javier Puente y hacerlo con el respaldo del gobierno local. El Concello de Cangas había cedido la planta baja del edificio La Unión para ubicar el consultorio médico que cerró la pandemia. Ahora mismo, este local se encuentra cerrado y lleno de ratas y malos olores. Hasta hace poco los vecinos denunciaban que no tenían la llave. De nuevo un sitio desaprovechado. Los vecinos de O Hío ya sufrieron lo que pasó con el consultorio de O Hío-Aldán, proyectado en época del bipartito de la Xunta de Galicia (PSOE-BNG) y que contaba con todos los informes favorables. Fue cambiar el gobierno autonómico y por mucho que desde el Concello de Cangas se hizo para formalizar la cesión de los terrenos, la Xunta optó por no realizar nada en esos terrenos, que ahora mismo están abandonados y que hasta el Concello de Cangas tiene que advertir de vez en cuando al Sergas de que limpie la maleza ante el peligro de incendio. El centro de salud de O Hío-Aldán quedó fuera del Plan Funcional. Los distintos gobiernos locales que hubo e Cangas no propusieron en ningún momento la recuperación de los terrenos al Sergas, era como admitir que se claudicaba en ese empeño. Pero lo cierto es que la finca delata la mala gestión del dinero público. Las diferencias en este momento son demasiado grandes entre la Xunta y los vecinos de O Hío, como pensar que se puede alcanzar un acuerdo, máximo cuando la política de la Consellería de Sanidade es la de concentrar los recursos sanitarios.