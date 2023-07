La reunión de la alcaldesa con Puente genera las primeras diferencias entre BNG y PSOE

Aunque larvada por el interés de BNG y PSOE de que no vea la luz, la primera crisis de gobierno se asomó ayer por los despachos de la planta noble de Cangas. El hecho de que a la reunión con el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, acudiera la alcaldesa nacionalista Araceli Gestido en compañía de otros dos concejales del BNG no se vio bien desde el PSOE. La primera teniente de alcalde de Cangas, la socialista Iria Malvido, fue advertida de la reunión minutos antes de marchar para Vigo desde Cangas. Además, la comitiva nacionalista llegó a la reunión con Javier Puente en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo sin haber consensuado previamente una postura común como gobierno tripartito. Y eso no sentó bien a los socios socialistas del BNG.

De hecho, ayer se reprochó esta actitud protagonista. Y hay que recordar que el PSOE es el único partido que tiene una postura clara respecto al CIS. Manifestó públicamente su apoyó al proyecto de Amgecabe y a la modificación puntual de las Normas Subsidiarias en A Rúa para conseguir gratis los terrenos. La posición concreta del BNG actual se desconoce; de hecho, en el anterior mandato había sido bastante dubitativa con respecto a la modificación puntual. Así que lo lógico es que primero se consensuara en el tripartito una posición para después defenderla ante el jefe del área sanitaria de Vigo. Tanto en este tema como en el de la reapertura del consistorio de O Hío o en la construcción o no del centro de salud O Hío-Aldán. No se entendió muy bien la presencia del concejal Noël Malvido. El BNG puso la excusa de había formado parte de la plataforma A Voz de Sanidade. Pero no se llamó a la presidenta de este colectivo. Al contrario, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos tenía previsto llevar hoy a la reunión con Javier Puente (pospuesta al miércoles, 26 de julio) a concejales de todo el abanico corporativo municipal y también de la plataforma sanitaria. Pero no queda ahí solo la cosa. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) tiene fijadas ya varias reuniones con Costas o Puertos de Galicia. Y el PSOE quiere que acuda con la regidora la concejala o el concejal del área que tiene competencias, pero no una representación como la del martes, donde se escenificó un afán protagonista del BNG en el tema sanitario, que le dio réditos en Moaña y que escogió también como ariete contra la Xunta de Galicia en Cangas. Desde hace varias semanas, es la alcaldesa la que delante del cerrado consultorio de O Hío se hace con el megáfono para cantarles la cuarenta a la Xunta de Galicia, por no reabrir el citado centro sanitario, cerrado desde la pandemia. En este affaire político no hubo fuertes discusiones, pero si intercambio de opiniones y disposición de que lo sucedido el martes con la reunión del gerente del área sanitaria de Vigo no se vuelva a repetir.