Los artesanos vuelven a tomar Cangas

Graciela Jiménez es natural de Ourense y hacía cinco años que no regresaba a Argálica. En su puesto de “La Aguada Artesanía” vende bisutería variada de cobre esmaltado. Reconoce que el cobre no le cuesta tanto encontrarlo para sus creaciones y que los esmaltes los trae de Valencia o los exporta de Estados Unidos. Ella es una de las 22 artesanas y artesanos que participan en la 32 edición de la feria de artesanía Argálica de Cangas, que se celebra en los Xardíns do Sinal durante 17 días hasta el 30 de julio.

Como en cada edición se pueden visitar numerosos puestos artesanales con una amplia variedad de oficios en los que se exponen para la venta todo tipo de productos relacionados con joyería, textil, vidrio, pinturas, cuero, joyería, bisutería, cerámica o cosméticos naturales. Además, la feria ofrece la posibilidad de ver cómo es el trabajo de estos artesanos, ya que en casi todos los puestos se pueden observar cómo fabrican y perfeccionan algunas de sus creaciones para luego poner a la venta. Antonio Oliva, de Taller Crisol,es otro de estos artesanos. Originario de Albacete, acude a la feria canguesa desde hace 18 años vendiendo sus creaciones de bisutería realizadas con vidrio en plata. Utiliza la técnica del fusing y recurre al vidrio reciclado coloreado con el que también realiza objetos de decoración y bandejas. Tiene la sensación de que este año acude menos público. Suso Calo, de “Lobo tolo” es tallador artesano platero. Trabaja en hueso de ébano y con acero inoxidable, también tiene trabajos en plata y reconoce que lo más complicado para él es encontrar el ébano. La feria, instalada en casetas metálicas a loargo de la conocida como alameda nueva,, que quizás sí desentonan con el espíritu artesano de Argálica, pero que les protegen de la posible lluvia que pueda caer, se puede visitar en horario de 11.00 a 14.00 horas y e 19.00 a 23.00 horas. Una de las señas de identidad de la muestra es que siempre ha dejado las puertas abiertas a artesanos de diferentes puntos del país para que pudiesen exponer sus piezas. Si algo se puede destacar además de la variedad de productos, es la gran calidad que estos tienen y el buen trabajo que hay detrás, de ellos ya que los artesanos ponen todo su esmero y cariño en confeccionarlos. Entre los participantes de esta edición se pueden volver a ver caras conocidas que repiten con respecto a años anteriores, pero también a otros profesionales que han decidido probar por primera vez en esta muestra creada por la Asociación para o Fomento e o Impulso da Artesanía (AFIGA). De hecho, hay tantos profesionales que están participando por primera vez que casi la mitad son novatos en Argálica. Uno de los puntos más llamativos de esta feria de artesanía es que los curiosos y los compradores tienen la posibilidad de hablar con los vendedores que están exponiendo sus productos, pudiendo preguntarles acerca de los materiales que emplean y cómo es el proceso de realización de las piezas incluso llegando a ver en directo cómo crean algún producto con sus utensilios y herramientas. No se está únicamente ante una venta, sino que en Argálica se produce un intercambio cultural entre los creadores y los compradores. De momento la acogida tanto por parte de los vecinos, como de los turistas que están pasando por Cangas está siendo bastante buena. Los artesanos esperan, sobre todo, tener un aumento en el número de clientes durante los fines de semanas y confían en que se mantenga este buen tiempo para que la gente se eche a la calle y visite alguno de sus puestos. Desde la organización de AFIGA se encuentran muy contentos con la gran familia que han creado a través de la muestra y con los más de 30 años en los que se ha realizado Argálica, donde han visto pasar y crecer dos y hasta tres generaciones de visitantes, a los que han educado por los productos artesanos diferenciándolos de los industriales. Como siempre, están poniendo todo lo que esta a su alcance para hacer una feria del agrado de todo el mundo en la que siente están abiertos a consejos para mejorar.