Carteles que tapan carteles

Ya no se espera ni al final de la campaña electoral. No sabemos de quién es la culpa, si de la organización de los propios eventos o de las personas que contratan para pegar su propaganda, pero lo cierto es que de esta forma tan pueril se quiebra un principio básico de la democracia: la propaganda electoral. A estas alturas se hace difícil de creer que estas cosas suceden porque sí. De todos es sabido que estos paneles instalados en la plaza de abastos de Cangas están reservados para pegar en ellos la propaganda electoral, en esta ocasión la de los comicios generales que tendrán lugar el próximo domingo, 23 de julio. Pues a los autores de estos hechos no deben importarles demasiado las elecciones o consideran que el evento para el que trabajan, llámese festival Kanekas, de heavy metal o la Feira de Artesanía de Cangas tienen más importancia que las elecciones y de ahí que sin ningún tipo de rubor pusieran sus carteles tapando los carteles de propaganda electoral.

La propaganda que quedó más afectada por los lamparones de los eventos que se anunciaban fue la del PSOE, donde figura su candidato a la presidencia del Gobierno de España, Pedro Sánchez. De hecho, los socialistas de Cangas advirtieron de la situación y no descartan en absoluto denunciar los hechos. Lo que se lamenta es que la propaganda pertenezca a dos eventos que están patrocinados por el Concello de Cangas, donde el PSOE es miembro del gobierno local. La denuncia parece que está en marcha, según manifestaron fuentes socialistas. Las quejas están justificadas. El PSOE habla de falta de respeto y considera que la organización de los mencionados eventos deben velar porque esto no suceda. Recuerda que se trata de un lugar muy específico reservado para propaganda electoral, desde hace muchos años y para nada cree que fuese algo que se hubiera hecho de forma inconsciente. En estos casos siempre se acostumbra a responsabilizar a las empresas que organizan los eventos.