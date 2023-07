La AG-46 acumula más de 21.700 vehículos de media diaria en la primera quincena de julio

La afluencia de veraneantes y visitantes este año a la comarca de O Morrazo no se ha hecho de rogar y este mes de julio parece de los mejores meses de agosto de épocas pasadas. Además de verlo reflejado en la hostelería, en donde en Cangas casi es imposible conseguir una mesa para comer, se ve también en la carretera, en concreto, en la Autovía do Morrazo AG-46. En los primeros quince días de julio, la principal carretera de penetración a la comarca ya acumuló una Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos, en ambos sentidos, de 21.716, cuando el mes de julio del año pasado fue de 20.865. En sentido a Cangas, en esta primera quincena de julio circularon de media diaria 11.074 vehículos y en sentido a Rande, 10.642, cuando el año pasado todo el mes de julio tuvo de media 11.412 vehículos en sentido a Cangas y 9.452 en sentido inverso.

Las temperaturas más agradables que en el resto de España, con un verano marcado por una ola de calor, las buenas playas y la mayor oferta de alojamientos turísticos hace que O Morrazo atraiga cada vez a más visitantes. Eso sí, trae consigo un aumento importante del parque móvil (la IMD aumentó en 851 vehículos) y un problema de falta de estacionamiento en los cascos urbanos.

El control de aforos de la Autovía do Morrazo, que realiza la Consellería de Infraestructuras de la Xunta, confirma un crecimiento de casi 4.000 vehículos de Intensidad media Diaria de junio a julio. La Xunta establece controles en el inicio de la carretera en Domaio y en el enlace de Moaña. La IMD de vehículos en Domaio en la primera quincena de julio fueron esos 21.716 que aumentó en el segundo punto de control a 21.979. Aquí, sin embargo la media de vehículos en lo que va de julio ha sido menor que en el mismo mes del año 2022, cuando se registró una IMD de 22.632. Son vehículos que entran a la Autovía desde los enlaces en Moaña en sentido a Cangas. De los 21.979 de esta quincena de julio, 11.132 fueron en sentido a Cangas y 10.847 en sentido inverso.

Más tráfico en dos semanas que en agosto de 2022

El control del aforo de vehículos de la Autovía do Morrazo indica que en estos primeros quince días de julio ya se registró, al menos en Domaio, una media de vehículos por encima de los que registró agosto del año pasado, cuando la AG-46 resultó con una IMD de 21.507 vehículos frente a los 21.716 de ahora. En julio de 2022, 11.412 circulaban en sentido a Cangas y 10.091 a la inversa en sentido a Rande. En los primeros meses del año, sin embargo, la Intensidad Media Diaria de vehículos no ha sido más elevada que la del año 2022. En enero hubo una media de 14.638 vehículos -7.374 en sentido a Cangas y 7.262 en sentido a Domaio- cuando el año pasado había sido de 14.747 (7.411 en sentido a Cangas y 7.336 en sentido inverso). En febrero de este año hubo 14.830, por debajo de los 15.974 que registró la Autovía do Morrazo en 2022, cuando circularon de media 8.054 vehículos a Cangas. En marzo de este año sí que hubo más vehículos que en el mismo mes de 2022, con 15.899 frente a los 15.090 de un año antes. Los datos de abril son muy parecidos, con 15.972 de IMD frente a los 15.926 de 2022. En este mes no se notó mucho el hecho de las vacaciones de Semana Santa. Mayo fue un mes de bajada en el tráfico en la Autovía en comparación con el año anterior. Circularon de media 16.090 vehículos cuando un año antes fueron 17.039. Sí que se notó incremento en el mes de junio con una subida a 17.834 de media, unos 600 más que el mismo mes del año anterior, debido también a las buenas condiciones meteorológicas y la afluencia a las playas de O Morrazo. En cuanto a vehículos pesados, el porcentaje en la primera quincena de julio fue de un 3% (2,7% en 2022). El mes con mayor circulación de pesados fue febrero con un 4%. En enero fue de un 2%, en marzo (3,9%), abril (3,5%), y mayo y junio (3,7%).