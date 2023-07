El gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, aprovechó el encuentro que mantuvo esta mañana en su despacho del Hospital Álvaro Cunqueiro con la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), para publicitar las intenciones que se exponen en Cangas desde el año 2018 con respecto a la sanidad en el municipio. Habló de falta de colaboración de los gobiernos locales y a la espera de que la nueva regidora esté dispuesta a colaborar y entregar los terrenos para que Cangas pueda contar con el Centro Integral de Saúde (CIS). La regidoral local coincide en que es necesario y urgente obtener los terrenos, pero también en que es algo que llevará tiempo, ya que primero hay que conseguirlos. No avanzó la fórmula de hacerlo, si a través del proyecto de Amgecabe, con el que se conseguirían gratis en la zona de A Rúa, o mediante la expropiación. De una u otra forma, es necesario una modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Cangas, así que llevará tiempo, un par de años mínimo, y más todavía si el Concello de Cangas sigue bloqueado por el PP y por la única concejala de Alternativa dos Veciños (AV), Victoria Portas, que no han aprobado la constitución de las comisiones ni las asignaciones económicas.

El gerente se comprometió a apoyar esta infraestructura sanitaria y prometió dotarla de los servicios necesarios. En la reunión, a la que Araceli Gestido acudió en compañía de los concejales Noël Malvido (BNG) y Antón Iglesias (BNG), Javier Puente habló de servicio de diálisis, fisioterapia, rehabilitación, entre otros y mostró buena predisposición a analizar las necesidades de Cangas y Moaña y dotar al centro de capacidad para atenderlas. Otra de las cuestiones en las que coincidieron fue en el refuerzo de los servicios en el Centro de Salud de Cangas, o de fisioterapia por la tarde y cubrir la baja en psiquiatría.

Pero Javier Puente dejó claro que la Xunta y el gobierno de Cangas mantienen diferentes opininones respecto a los modelos de sanidad. No comparte las reivindicaciones que se hacen desde Cangas o que no se disponen de medios para atenderlas. En el caso del consultorio de O Hío, dejó claro que su propuesta es la eliminación de este tipo de centros y que, en cualquier caso no dispone de medios en la actualidad para atenderlo. Sí que se estudiarán mejoras en las dotaciones del centro de salud de Aldán, para adecuarlo a un aumento de usuarios que proceden del consultorio de O Hío, cerrado desde la pandemia. Tampoco apoya el famoso centro de salud Aldán-O Hío, ya que considera que su modelo es el de concentración de servicos en Cangas y anunció que, breve, mantendrá un encuentro con los vecinos de O Hío para exponer esta situación en persona.