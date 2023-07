Moaña concentra las inversiones de la Archidiócesis en la comarca con 50.300 euros para el campanario

El Arzobispado de Santiago, al que pertenece eclesiasticamente la comarca de O Morrazo, invirtió el año pasado casi 2 millones de euros en 10 proyectos de rehabilitación, entre los que se incluye el campanario de la Iglesia del Carmen de Moaña, con una inversión de 50.327 euros. Es la única inversión de O Morrazo que figura en la relación de obras de más de 50.000 euros que consta en la memoria de actividades del Arzobipsado en 2022, cuyo titular es desde el pasado mes de junio Francisco José Prieto Fernández. Lo cierto es que la llegada del párroco José Luis Muñiz a Moaña en 2013 supuso el impulso que necesitaba la parroquia para ver culminada la obra de su iglesia, iniciada hacía 70 años y a la que faltaban los dos campanarios. A finales del año pasado llegaron también sus primeras cuatro campanas.

Con José Luis Muñiz también se llevó a cabo el arreglo de la iglesia de Tirán, de la que igualmente es titular, cuyo proyecto de restauración fue además premiado por el Colegio de Arquitectos en el año 2019 como mejor obra de rehabilitación.

En la relación de esos 10 proyectos de más de 50.000 euros a los que alude el Arzobispado en su memoria, figuran la restauración del pabellón Historicista de San Martín Pinario, con 1.132.444 euros; rejas en las iglesias del Camino de Santiago, con 89.068 euros; la rehabilitación de la vivienda rectoral de Padriñán, que se inició en 2021, con 28.590 euros; la rehabilitación de la iglesia de Campolongo, con 199.451; la de la iglesia Virxe do Camiño en Pontevedra, con 165.269; la rehabilitación de viviendas de la Residencia Cardenal Q., también iniciada en 2021, con 21.277 euros; la de la iglesia y casa rectoral de Nosa Señora da Xunqueira de Cee, con 93.863 euros; la mejora de la casa rectoal de Santa Baia de Oeste (iniciada en 2021), con 41.147 euros y la rehabilitación de la Casa de Ejercicios de Santiago, con 154.749.

Las inversiones de la Iglesia de Compostela se realizan con los ingresos que tiene la Archidiócesis que en 2022 fueron de 22 millones de euros. Por un lado constan las aportaciones voluntarias de los fieles, que se han incrementado en 2022 un 19,22% al pasar de 3,6 millones en 2021 a 4,5 en 2022; la asignación tributaria, con la “X” que los contribuyentes marcan en sus declaraciones a favor de la Iglesia, y que en 2022 han supuesto en la iglesia de Compostela 6,6 millones, casi 300.000 euros más que en 2021. También constan ingresos de patrimonio y otras actividades como alquileres (1,1 millones), financieros (708.000, que se redujeron en un 78% con respecto a 2021) y actividades económicas (903.000). También tiene ingresos por servicios y subvenciones corrientes (622.000) y por recursos extraordinarios como enajenaciones de capital (33.000, que se han reducido un 87% el año pasado sobre las ventas de 2021 que fueron de 258.000 euros). La Iglesia está exenta del pago del IBI en todas aquellas propiedades que están destinadas a sus fines y pagan el impuesto por todos los bienes que no quedan exentos en la ley (Modificación régimen fiscal de marzo de 2023; renuncia de la Iglesia a la exención de las contribuciones especiales y al Impuesto ICIO). Desde el año 2007 señala que paga el IVA en todas sus compras ya que con la aprobación del Sistema de Asignación tributaria la Iglesia renunció a la exención del IVA (hasta entonces no lo pagaba en las adquisiciones de bienes inmuebles y en las compras de objetos destinados al culto).

De los 22 millones de euros de recursos, 6,7 se van a conservación de edificios y gastos de funcionamiento; 18 ,5 a empleos ordinaros; 1,4 a programas de rehabilitación, no hubo nada para nuevos templos y 1,4 para empleos extraordinarios; 4,1 a actividades pastorales; 5,3 a retribución del clero (tiene 446 sacerdotes y religiosos); 1,9 a retribución de otro personal y 384.000 euros a centros de formación. En Aldán consta uno de los centros de orientación familiar d e la Archidiócesis junto a los de Pontevedra, Santiago y A Coruña.

Bautizos y matrimonios

En el balance de bautizos figuran 5.290 así como 787 matrimonios. En la parroquia de Bueu, por ejemplo hubo 55 bautizos y 13 bodas, tal y como señala el párroco, José López. En esta parroquia no hay obras pendientes. A falta de respuesta de Cangas y de Moaña, sí en la de Domaio y Vilaboa como el arreglo del tejado de la iglesia de San Adrián (Vilaboa) y hacer frente a la plaga de termitas que han arruinado el retablo de San Martín de Vilaboa. El párroco Ángel Tabarés reconoce que ya están tratando la plaga pero hacer desaparecer la colonia asegura que lleva años. Respecto al tejado, añade que ya tiene todos los permisos y que pronto podrá comenzar la obra.

Los bautizos en la comarca van a menos como los nacimientos. En 2022 se registraron 300 (151 en Cangas, 86 en Moaña y 63 en Bueu). Hace diez años se contabilizaron 501 (228 en Cangas, 178 en Moaña y 95 en Bueu). Por lo que respect a los matrimonios, el año pasado se registraron 194 frente a los 220 de hace una década.

Moaña: 3 templos, 10 fincas rústicas y 3 urbanas

Según el listado de bienes de la Iglesia Católica, Moaña es dentro de la comarca de O Morrazo, la que más bienes registra, con un total de 25, entre terrenos, casas rectorales, iglesias, ermitas y atrios. Figura con dos terrenos rústicos en Iglesario, terreno urbano en Santa Eulalia de Meira; la casa rectoral de San Juan de Tirán; otro terreno urbano en la casa rectoral de Tirán, los terrenos rústicos “Melín”, “Salgueiral do Cano”, “Fontes”, “Monte Alegre”, “Veiguiña”,“Veiga do río”, “Bronlle II” y “Bronlle III”; templo parroquial,, casa rectoral y atrio San pedro de Domaio, ermitas de San Benito, San Lourenzo, San bartolomé y los Remedios; templo parroquial, atrio y cementerio de Tirán,templo, atrio parroquial y casa de fábrica en San Martiño; casa rectoral, almacén e iglesairo en San Martiño; templo parroquial, rectoral y atrio Nosa Señora do Carme de Moaña; ermita Virxe dos Milagres y atrio; terreno urbano Bronlle I y templo, atrio, cementerio parroquial, casa rectoral e iglesario parroquial en Santa Baia de Meira.

En Cangas

La iglesia de Cangas aparece con 23 bienes: los terrenos rústicos "O Canizo", "O Iglesario", "parcela do Molino número cuatro", "Pinta das Ánimas", "Campos do cura", "Iglesario", terrenos atrio de la ermita de Santiago, atrio de la ermita de San Bartolomé, de la ermita de San Lorenzo y Atrio parroquial; la ermita de Santiago, la casa rectoral nº 13 en San Andrés do Hío; templo parroquial nº 8 en San Andrés do Hío; terreno rústico Cabanelas; casa rectoral en la calle Estrella nº 7, casa fábrica de l ermita de San Mauro, casa rectoral nueva, terreno rústico atrio parroquial; templo parroquial San Ciprián de Aldán; terreno rústico Lagoeiros,, ermita de San Bartolomé, ermita de San Mauro y terreno rústico Agrolongo.

En Bueu

En esta relación, Bueu solo figura con siete bienes: templo y atrio parroquial, casa rectoral e iglesario, terrenos rústicos Miranda I, Miranda II y O Eirado; templo parroquial, casa rectoral, atrio-cementerio e iglesario y terreno urbano en Hermelo.