El BNG pide en Cangas la desafectación de las naves de Ojea que el Estado quiere derribar

El BNG se toma muy en serio estas elecciones generales, cuyo objetivo principal es conseguir grupo parlamentario, aunque las encuestas le dan, como mucho, un diputado en el Congreso. Y el BNG en Cangas sigue las directrices de su portavoz nacional, Ana Pontón. Y la manera que tienen los nacionalistas en Cangas de engancharse a la campaña electoral es a través de las naves de Ojea, que son inmuebles y espacio de competencia estatal y que el Ministerio de Transición Ecológica quiere derribar, antes que repararlas, aunque está dispuesto a cederlas al Concello, pero no a su desafectación.

El BNG de Cangas, encabezado por la alcaldesa Araceli Gestido y por el candidato suplente al Senado, Daniel Rodas, visitaron los terrenos de las naves de Ojea para reclamar su desafectación. La regidora hizo referencia a la necesidad de que los cagueses puedan disfrutar de una fachada marítima yque el Concello pueda intervenir en su ordenación, rehabilitación y puesta en valor. Recordó que “ o inicio do expediente de desafección é un acordo unánime de todas as forzas municipais en favor da veciñanza de Cangas”, señala la regidora local.

Por su parte, Dainel Rodas manifestó que en la pasada legislatura, Néstor Reogo, fue el único diutado que llevo la voz e de los vecinos de Cangas al Congreso mediante el registro y el debate de diferentes preguntas, con el fin de que el Gobierno desbloqueara ese expediente de desafectación. “É necesario que os veciños de Cangas sean conscientes de que cun BNG mási forte do Congreso seremos capaces de levar a voz da veciñanza dun xeito más contundente, e de presionar ao vindeiro executivo do estado a cumplir cos compromisos e coas necesidades da vila de Cangas. Un grupo forte do BNG no Congreso defederá o traspaso das titularidades e competencias correspondenes, para ser nós quen xestione o noso litroal, os nosos portos e as nosas infraestructuras”, concluyó Daniel Rodas.

Hay que recordar que el Concello de Cangas abrió un expediente al Ministerio de Transición Ecológica por mantener en mal estado y en peligro de derrumbe las naves de Ojea. Su contestación en las alegaciones fue contundente: “Debido al mal estado de las instalaciones procede a la demolición de las mismas”.