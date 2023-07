Las alcaldesas del BNG reclaman a Ana Ortiz el consultorio de O Hío y la reforma de Reibón

La nueva delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, visitó ayer a las alcaldesas de Cangas y Moaña para presentarse y conocer de primera mano las necesidades principales de ambos concellos relacionadas con el ejecutivo gallego. En Cangas, Ortiz mantuvo un encuentro con Araceli Gestido (BNG) y el principal y casi único tema de conversación fue el consultorio de O Hío. La regidora local insistió en reivindicar su reapertura, después de que la Xunta de Galicia lo hubiera cerrado al principio de la pandemia por COVID-19. Araceli Gestido comunicó a Ana Ortiz que se trata de algo irrenunciable, que era un servicio del que gozaban los vecinos y que no se les puede sacar. Por su parte, Ana Ortiz aseguró que la política de la Xunta era la de concentración de los recursos y no dio muchas esperanzas, más bien todo lo contrario a la repartura del consultorio de O Hío. No se habló para nada de la circunvalación, que lleva años paralizada por la Xunta de Galicia, a pesar de que había figurado en los presupuestos del gobierno gallego del PP y tampoco de la urgente necesidad de que se acometa una reforma de la avenida de Ourense. Araceli Gestido asegura ayer la reunión fue más de presentación, que habrá tiempo a tocar estos asuntos que o se pusieron ayer encima de la mesa.

En lo que respecta a Moaña, en la reunión además de la alcaldesa, Leticia Santos, estuvieron presentes varios integrantes del equipo de gobierno local. Además de incidir en la reclamación de Moaña de recuperar el servicio de urgencias, que se discutirá este jueves en una reunión con el gerente del área sanitaria (Javier Puente), la regidora moañesa pidió a la nueva delegada de la Xunta que intente acelerar dos reuniones que Moaña tiene pedidas con representantes del ejecutivo gallego. En concreto el gobierno moañés espera mantener una cita con la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, “para hablar de diversos temas relacionados con la movilidad en la villa”. Asimismo, se pidió, en un reunión con un clima muy cordial, que acelerase la petición de una cita con el conselleiro de Educación, por el que Moaña lleva meses esperando con el objetivo de hablar de la prometida reforma integral del CEIP Reibón, el colegio con más alumnos de O Morrazo. Esta reforma, similar a la acometida en el vecino CEIP Seara, también es importante para explorar la posibilidad de una ampliación de la cocina de Reibón y que ésta pueda asumir la atención de los menús escolares en el resto de colegios del municipio, paliando así el grave problema de la calidad de los platos que las familias moañesas llevan dos cursos sufriendo. Más allá de estas reuniones pendientes, Leticia Santos solicitó también una cita con responsables de Vivenda en la Xunta. Explicó el proyecto municipal de construir un inmueble público en Sisalde que pueda poner en el mercado de alquiler social 10 pisos. Además de explorar las posibles vías de financiación autonómicas, la reunión serviría “para lograr asesoramiento para poner en el mercado de viviendas sociales estos pisos”, concluyó Santos.