El festival de corales y alfombras florales anticipan el día grande del Carmen

El festival de corales “O son do mar” que organiza la Polifónica de Beluso y las alfombras florales anticiparon ayer el día grande de las Festas do Carmen, que festeja hoy Bueu con la procesión marítima como plato fuerte de la jornada. El Centro Social do Mar acogió el certamen musical con la presencia de la coral organizadora, además del Coro Ecos do Castelo de Nigrán y de la Coral Polifónica San Mamede de Zamáns. La cita sirvió para rendir homenaje a la bateeira Lola Domínguez. Por otra parte, el Colectivo Independiente Alfombrista Bueu junto a la Asociación Cultural El Pampillo de Castropol, participaron ayer en la elaboración de un tapiz floral en el exterior de la iglesia parroquial de San Martiño. La alfombra estará expuesta hasta la procesión de la mañana, que saldrá tras la misa de las 12 horas.