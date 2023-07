Balonmano a vista de gaviota

El torneo de balonmano playa organizado por la Mancomunidade do Morrazo llenó ayer la playa de A Xunqueira de amantes de este deporte. Ni las gaviotas se quisieron perder las jugadas.

Colaboración policial para retirar un coche mal aparcado

O Morrazo no es como en las películas americanas, que los distintos cuerpos policiales se torpedean entre ellos. Aquí la colaboración es más fluida. Ayer, sin ir más lejos. la Policía Local de Moaña solicitó la colaboración del cuerpo de Cangas para poder retirar con la grúa un coche estacionado delante de un vado permanente en la céntrica calle Concepción Arenal. Desde la tarde del día anterior fue imposible localizar al propietario del vehículo. Al no poder salir el dueño del vado para ir a su trabajo esta mañana, los agentes de Moaña no tuvieron más remedio que recurrir a sus compañeros de Cangas. Llegará el día en que el Concello moañés también tenga una grúa. El que aparcó mal se enfrenta a dos denuncias administrativas.