Teatro para adultos en el Auditorio

La Escuela de Adultos de Rodeira siempre está ahí, sirviendo de ejemplo para muchas cosas. Ayer pudimos ver en el Auditorio Municipal de Cangas una representación teatral a su cargo.

Del día de la Virgen del Carmen al Día da Galiza do Mar

El domingo, día de la Festividad de la Virgendel Carmen, patrona de los marineros, llega a Moaña, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. Claro que su gabinete afirma que llega para celebrar el Día da Galiza do Mar. Ellos, que son tanto de mantener las tradiciones, no dudan en cambiar los nombres a las festividades. Por lo menos el día que dicen ellos en nuestro calendario no está. Y los marineros organizando procesiones.

Un encuentro que no tuvo lugar

Cuentan que estos días Mariano Abaló entró por la parte de atrás de la alcaldía a hablar con a alcaldesa de Cangas. Pero lo cierto es que solo llegó a secretaía.