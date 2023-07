El PP rechaza la propuesta de diálogo del BNG para desbloquear el gobierno local de Cangas

El Concello de Cangas está bloqueado. La decisión del PP y Alternativa dos Veciños en el pleno de hace una semana mantienen paralizado el funcionamiento del Concello. Ahora mismo hay abiertas negociaciones por todas partes para que sea posible gobernar. La propia alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) mantuvo un contacto con el líder del PP cangués, José Enrique Sotelo, para desbloquear ya no su salario y en de los concejales con dedicación exclusiva, sino para llegar a un acuerdo para constituir la Comisión Única que pueda permitir convocar los plenos. Porque la solución de llevar los asuntos a la sesión plenaria por vía de urgencia, es decir, sin ser dictaminados por la Comisión Única, sería otro laberinto sin fin. De nada vale presenar los asuntos al pleno por la vía de urgencia, como sugería el propio PP, si después al llegar a la sesión la corporación no se aprueba la urgencia. Pero el PP no está por la labor de apoyar en nada al gobierno. Considera que éste debe solucionar el problema con quien apoyó su investidura (se refiere a Alternativa dos Veciños, el otro partido de izquierdas que votó a favor de que Araceli Gestido fuese alcaldesa, pero se quedó fuera del gobierno por cuestiones económicas).

El PP se toma su gran revancha. Recuerda Sotelo que formaciones del tripartito rechazaron reunirse con ellos en el proceso de negociación para nombrar alcaldesa. Ni un solo contacto. “Fuimos totalmente discriminados. Así que no nos pueden pedir ahora que seamos la solución al problema que otros crearon. Que lo hubieran pensado antes. Hay que recordar que el gobierno local lo conforman 10 concejales y que la oposición ahora mismo tiene 11 (10 el PP y 1 Alternativa dos Veciños). Así que el PP no le va a dar cuartel a este gobierno en minoría, “que se empeñó en hacer solo un gobierno de izquierdas, sin pensar en el bien de Cangas, sino en sus intereses”, afirma José Enrique Sotelo. La otra forma que tiene el gobierno para desbloquear el Concello de Cangas es acercar posturas con Alternativa dos Veciños. La única concejala de esta formación, Victoria Portas, no pisa en Concello, aunque sí lo hace el hombre fuerte de esta formación política en Cangas, Mariano Abalo. Cerrada la postura de ofrecer a Victoria Portas una dedicación exclusiva total, el otro planteamiento de diálogo es dar el visto bueno a sus pretensiones de organización del grupo mixto. Sería ella la portavoz del mismo y asistiría siempre a la Comisión Única, así como a la junta de portavoces. Se entendería como una forma de tender puentes, aunque aquí también habría que convencer a los técnicos del Concello de Cangas, además del visto bueno de Esquerda Unida, que es la otra parte del grupo mixto. Pero no se sabe si Alternativa dos Veciños se contentaría con esta fórmula. Como quedó demostrado en el último pleno, su apoyo a la investidura fue una mera formalidad, un cumplir, como la propia Victoria Portas dijo, con la tradición de la izquierda de Cangas: aliarse para impedir que gobernara la derecha. Si hubiese hecho lo contrario el pueblo se le echaría encima. Aunque ahora, como bien señaló el portavoz del BNG, Óliver Álvarez, con su actitud está poniendo en manos del PP la alcaldía de Cangas. El gobierno local tiene otras fórmulas para desatascar el Concello de Cangas. Puede cambiar la propuesta de asistencias a juntas de gobierno a la baja, pero el PP no le va a ayudar y Alternativa dos Veciños, no parece que tenga intención de hacerlo, a menos que cambie de concejala, que dimita Victoria Portas y se abra un nuevo proceso negociador. Prieto asegura que sí habrá Fiestas del Cristo Mientras, el gobierno local sigue haciendo todo aquello que el día a día le permite. De hecho, ante algunos que afirmaban que no iba a haber Fiestas del Cristo este año, la concejala de Cultura, Aurora Prieto, dejó claro que sí habría, que ya están contratadas las orquestas y las luces y que tampoco faltaría a su cita en las esta fechas veraniegas el Canjazz e, incluso, preparando el espectáculo “Defensa da Vila”. Porque, a pesar de lo encorsetado que está el gobierno local en muchas cosas, puede contratar, algo fundamental para que el Concello de Cangas no esté paralizado del todo. También puede adjudicar, hasta la cantidad que le permita la ley. De momento, a no ser por los salarios, Cangas puede vivir sin pleno de organización. Además cualquier acuerdo que se tome con posterioridad puede ser retroactivo, tanto para los sueldos como para la asistencias a plenos y comisiones. Pero el tripartito no descarta volverlo a intentar en este mes, antes del sosiego del mes de agosto.