Cangas también vive la pasión del Heavy Metal

Queda menos de una semana para que dé comienzo la duodécima edición del Kanekas Metal Fest,el evento gratuito de la localidad de Cangas que reúne bandas nacionales e internacionales de la escena del Heavy Metal. Los días 21 y 22 de julio, en la explanada de Ojea, se podrá asistir desde las 19.00 horas del viernes y desde las 18.30 horas del sábado a un festival que en los últimos años se ha convertido en un referente para los amantes de este género musical en todas sus variantes. Además, como novedad esta edición tendrá una sesión vermú durante el mediodía del sábado.

El conocido festival de musica metal volverá a Cangas con mucha más fuerza durante el próximo fin de semana con un cartel de lujo. Sus organizadores, la Asociación Cultural Morrázica, con el apoyo del Concello de Cangas, han realizado una apuesta definitiva hacia la proyección internacional del festival. Como en todas sus ediciones, el Kanekas seguirá fiel a su filosofía de siempre, haciendo un festival gratuito y para todas las edades y apoyando a los grupos emergentes gallegos y nacionales.

Durante esta duodécima edición se podrá asistir a los conciertos de 12 grupos de la escena internacional y nacional del Heavy Metal que se repartirán de la siguiente manera: cuatro internacionales, cuatro gallegos y cuatro nacionales. Este año, la organización ha hecho un esfuerzo titánico apostando por un salto de calidad, tanto en el renombre de los grupos participantes, como en la logística que envuelve todo el festival, debido a la gran popularidad que el Kanekas ha obtenido en los últimos años.

Como cabezas de cartel en esta edición estarán el grupo brasileño Crypta, el viernes 21, y el grupo holandés Sinister, el sábado 22. Crypta decidió incluir a Cangas en su gira europea de 2023 en la que están presentando su nuevo disco “Shades of Sorrow”, el cual está teniendo fantásticas críticas por la prensa especializada. Por su parte, Sinister es una de las bandas mas legendarias de Death Metal europeo con muchos años de experiencia a nivel mundial.

El cartel estará completado el día 21 por los grupos The Arson Project (Suecia), todo un referente en el europeo en el estilo grindcore, Golgotha (Mallorca), Noctem (Valencia), Agónica (Vigo) y Raze (As Pontes). El día 22, además de Sinister también actuarán Persefone (Andorra), que recientemente viene de finalizar su gira por Europa, Vidres A La Sang (Barcelona), Mind Driller (Alicante), Scent of Death (Ourense) y Cruzeiro (A Coruña).

Como novedad, este año el festival contará con una sesión vermut a las 12.00 horas el sábado 22, en la que los grupos Resacas (Cangas) y Freakoustic (Pontevedra) ambientarán la sesión tocando clásicos de la historia del Rock and Roll y del Metal, con la intención de que la gente que venga de fuera de Cangas se quede a comer y disfrute del día en la localidad.

Se espera que este año aumente el número de asistentes al festival con respecto al año pasado, donde unas 4.500 personas se pasaron por el Kanekas. El formato de la edición anterior contó con un escenario mucho más grande y una expansión de los grupos internacionales, con respecto a los años anteriores. Todo esto llevó a que mucha más gente se animase a asistir.

Desde el Concello están encantados con que se continúe celebrando el Kanekas Metal Fest, ya que su realización da un aire animado y renovado a Cangas, atrayendo a gente y dando un empuje y un plus económico al comercio y la hostelería local en los días que se celebra el festival.