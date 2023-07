BNG y PSOE retoman contactos para un pacto a las puertas del pleno organizativo de Bueu

La configuración del gobierno municipal de Bueu para los próximos cuatro años podría quedar definida esta próxima semana, al igual que el hecho de si el concello estará regido por un bipartito o si en cambio contará con un gobierno en solitario del BNG. La formación nacionalista y el PSdeG-PSOE han reanudado en los últimos días los contactos después de la ruptura de las negociaciones de hace un par de semanas, abriendo la posibilidad a un pacto que garantice la estabilidad en el consistorio durante los próximos cuatro años. Los movimientos coinciden con la inminente celebración del pleno organizativo, que previsiblemente se celebrará el jueves o viernes próximos.

Los contactos entre BNG y PSOE han sido por el momento puramente informales, sin una mesa de negociación de por medio. De hecho, ninguna de las partes implicadas ha querido confirmar o desmentir la existencia de los mismos, limitándose a manifestar que no ha habido ninguna reunión con carácter oficial. Todo hace pensar que en los próximos días si se podría producir un acercamiento de cara a ese pleno organizativo en el que se definirán, entre otras cuestiones, las áreas de gobierno y sus responsables, la composición de la junta de gobierno, o las dedicaciones exclusivas de los miembros del grupo de gobierno, entre otras cosas.

La idea del ejecutivo de Félix Juncal es que entre el lunes y el martes quede completamente definida la propuesta que irá a pleno, así como el orden del día del mismo. Esto significaría que la convocatoria de la sesión sería de cara al jueves o viernes próximo, en horario de mañana. Tras la ruptura de las negociaciones con los socialistas, el regidor manifestó que aguardaría “todo el tiempo necesario y posible” hasta la convocatoria de este pleno para dar opción a reconducir la situación. Sin embargo, los plazos se echan encima ya que hay 30 días hábiles de margen para convocarlo desde la toma de posesión de los miembros de la corporación, y el tiempo se acabaría el día 28.

Los nacionalistas cuentan con ocho ediles por los siete del Partido Popular y los dos del PSdeG-PSOE, por lo que para sacar adelante la iniciativa necesitarán el apoyo o la abstención de alguno de los otros grupos. Juncal y dos de los ediles que cuentan con dedicaciones –Silvia Carballo y Xosé Leal– formalizaron hace días ante el SEPE sus respectivas solicitudes de prestación para cumplir con el trámite administrativo, pero también ante la incertidumbre de no tener los apoyos suficientes para poder aprobar las retribuciones salariales. Desde las filas del PSOE se respondió al día siguiente que no había intención de negar el derecho a tener un sueldo al regidor buenense, criticando que no hubiese una llamada para preguntar por esta cuestión.

Ahora, en la recta final de cara al pleno, no es descartable que ambas formaciones puedan realizar una última intentona para alcanzar un pacto de gobierno. En caso contrario, desde el PSOE ya se ha expresado la intención de acometer una labor de “oposición constructiva”.