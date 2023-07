El Consorcio alega que las “isocronas de atención” aconsejan abrir el parque de bomberos de Porriño y sacrificar el O Morrazo

El parque de bomberos de O Morrazo, ubicado en el polígono de Castiñeiras en Bueu y con una plantilla de 18 profesionales, volvió nuevamente a quedar cerrado ayer. El problema no fue, en esta ocasión, de falta de personal porque no se cubriera el mínimo de tres bomberos de las guardias, sino que el Consorcio Provincial de Pontevedra que gestiona este parque junto a los de Porriño, Ribadumia y Vilagarcía, decidió trasladar la dotación a las instalaciones del Baixo Miño, algo que se repite de forma continua desde que los bomberos iniciaron una huelga hace mes y medio consistente en la negativa a seguir haciendo horas extras voluntarias para cubrir la carencia de personal y las bajas ya que dese hace veinte años no se renueva la plantilla.

La decisión de cerrar el parque de O Morrazo, aun teniendo dotación mínima, fue muy criticada por parte de la representación sindical de los bomberos ya que supone un agravio comparativo a la población de O Morrazo, que ayer quedó otro día más sin servicio -esta semana sólo abrió un día- y coincidió con un incendio de un extractor en una vivienda en O Hío, en Cangas, con una persona herida. Fueron movilizados los bomberos del parque de Porriño, aunque al poco tiempo se anuló la alerta ya que los propios responsables de la casa controlaron la incidencia. Hasta el lugar, en la rúa da Coviña, se desplazó el Grupo Municipal de Emergencias de Cangas que coordinó la evacuación de la persona herida al centro de salud, con quemaduras en una pierna por el aceite de la sartén que había quedado al fuego de la cocina y se incendió. El gerente del Consorcio, Roberto Jorge Correa, asegura que se ven en la obligación de cerrar parques “moi ao noso pesar por falta de persoal”. Explica que de la plantilla de 73 bomberos en el Consorcio están de baja 20 y que si mantiene abiertos los parques de Porriño y de Ribadumia es por las “isocronas de atención ao ámbito territorial do consorcio”. Dice que es sencillo entender que por la situación del parque de O Morrazo, en Bueu, ir a A Guarda son 76 minutos, y desde Porriño se reduce mucho ese tiempo a cualquier punto del consorcio”. Insiste en que no les gusta esta solución “pero é a menos mala pensando na provincia”. Recibidos por el director xeral de Emerxencias La jornada de ayer también coincidió con una manifestación de los bomberos comarcales de Galicia en Santiago para reclamar un convenio colectivo para todos por igual, ya que en estos momentos hay siete diferentes en la comunidad, dependiendo de los consorcios, vinculados a las diputaciones; y el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, que les reconoce como personal laboral fijo. Los bomberos presentaron por registro en la Xunta sus demandas y de forma sorpresiva fueron recibidos por el director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva; y el subdirector, Andrés Iglesias, quienes les trasladaron el interés de la Xunta por llegar a una solución por lo que van a instar a las diputaciones para que empiecen una mesa de negociación y se establezca un calendario de reuniones. Los bomberos reconocieron sentirse sorprendidos por el cambio de postura de la Xunta, afectada por el cierre de los parques. Ayer, además de O Morrazo, también estuvo cerrado el parque de Vilagarcía, en su caso por no reunir la dotación mínima de tres bomberos. Este último parque casi cierra de forma continua desde los últimos meses. Los manifestantes anunciaron que si se fija un calendario de negociación con la Xunta y las diputaciones pararán las protestas. y que la Diputación de Lugo ya había convocado la mesa para este viernes, aunque faltaba la confirmación de que también se sentaría la Xunta. Manifestación en Santiago con bocinas, petardos y bengalas de humo Cientos de bomberos comarcales de Galicia, en huelga indefinida desde el pasado 15 de junio, se manifestaron ayer a mediodía en Santiago, con bocinas, petardos y botes de humo, para pedir “un convenio único”, ya que “hay siete diferentes para todos los bomberos”. La marcha partió desde el Parlamento de Galicia sobre las 11,30 horas y llegó hasta la Dirección xeral de Emerxencias, haciendo una parada ante las dependencias de la Xunta, en San Caetano, en donde coincidía la reunión semanal del Gobierno gallego. El portavoz de la mesa intersindical de bomberos de Galicia, Ángel Moldes, insistía en que la manifestación es “para hacerse escuchar. Que las Administraciones se avengan a firmar un calendario de negociaciones para un convenio único que registramos este miércoles, para igualar las condiciones de todos los bomberos de Galicia, porque hay siete convenios diferentes”. También reclaman que las Administraciones “cumplan” con una sentencia del Tribunal Supremo el año pasado en la que “se le reconoce la figura de personal laboral fijo”. Quieren que la huelga dure lo menos posible, porque está afectando a la ciudadanía”, destacó Moldes. Lamnt´po que se estén cerrando parques por falta de personal con dos en Pontevedra, uno de ellos el de O Morrazo; hay dos cerrados y otro en Ourense por lo que “no dan cobertura a la ciudadanía”. En total, en Galicia, según detalla, son alrededor de 500 bomberos de los consorcios provinciales que actualmente se encuentran en huelga indefinida. Como “única medida de presión” que tienen acordada hasta el momento, en el marco de este paro, es “la no realización de horas extras”. Moldes explica que tienen una jornada de 1.800 horas, que “no se corresponde” con su categoría como personal público y al año hacen “entorno a 200 horas extras cada uno”. “Solo parando la realización de horas extras, se ve claro que el servicio no hay manera de cogerlo. Está completamente minimizado en cuanto a personal”, lamenta, y por eso cierran parques porque no llegan para cubrir los mínimos que ya “son mínimos por debajo de lo que su seguridad marcaría”, señala moldes.