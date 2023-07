“Ocho matrículas de honor no son para tanto, me echan más flores de las que merezco”

En ocasiones puede parecer que estudiar y trabajar al mismo tiempo es una tarea tediosa, pero para Daniel Otero no es problema. El joven de 25 años que, aunque nacido en Alemania, pasó toda su infancia y adolescencia en Vilariño, en Cangas, ha logrado la friolera de ocho matrículas de honor de las doce asignaturas que cursó en el primer año del grado de Diseño de Productos Interactivos en el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (U-tad) de Madrid. Daniel Otero ha logrado el mejor expediente del grado de esta universidad. Su mérito no se queda ahí ya que compagina la carrera trabajando de forma telemática en una empresa de diseño y programación de páginas web para poder costearse los estudios en la capital. En Cangas estudió Primaria y Secundaria y en Vigo concluyó dos ciclos superiores de Desarrollo de Aplicaciones Multimedia y Desarrollo de Aplicaciones Web. Reconoce que es un apasionado de la informática y videojuegos.

–¿Cómo consigue compaginar el ir a clase, trabajar y estudiar al mismo tiempo?

–Se exagera todo un poco, porque la dedicación a estudiar solo es durante la época de exámenes o cuando tengo trabajos de clase, así que el resto del tiempo lo llevo bastante bien. Es un poco duro trabajar y estudiar, pero tampoco creo que sea para tanto.

– Entonces, ¿durante la época de exámenes sí se ve más apurado?

–Sí, pero al final acabo estructurando todo bien. No tengo tiempo libre para ocio y ese tipo de cosas porque lo dedico al estudio. Al fin y al cabo son momentos puntuales que no termino llevando tan mal.

Ficha personal Daniel Otero (Hamburgo, 1997) se trasladó de niño aVilariño (Cangas)de donde es su madre. Estudió en el CEIP de O Hío y en el IES María Soliño y los ciclos superiores de Desarrollo de Aplicaciones Multimedia y Desarrollo de Aplicaciones Web en el IES Teis de Vigo. Trabaja de forma telemática en diseño web en Nettrim Technolgy de Zaragoza y lo compagina con la carrera en Madrid de Diseño de Productos Interactivos.

--¿Cómo son los horarios que lleva?

–En un día normal para entro a clase sobre las 9.00 y salgo a las 15.00. Después empiezo a trabajar de forma telemática a las 16.00 y termino a las 20.00. A esto le sumamos que durante exámenes suelo estudiar hasta medianoche después de trabajar.

–Este ha sido su primer curso en la U-tad logrando esas ocho matrículas de doce posibles. ¿Hay algún secreto para lograrlo?

–Yo creo que aquí influyen varios factores. Principalmente estoy haciendo lo que siempre he querido hacer, así que supongo que cuando algo te gusta tanto eres más trabajador en ello. Supongo que si fuese algo que no me interesase los resultados no serían los mismos. También estoy realizando el plan de vida que me propuse al terminar el bachillerato y he puesto todo mi empeño en ello, así de que de alguna manera ya no hay vuelta atrás.

–¿Esta pasión por estos temas es lo que más le impulsa a ir hacia delante?

–Sí. Además, también creo que ha habido un proceso de maduración por mi parte, porque antes era un estudiante medio, no era el mejor del mundo vamos. Considero que es ahora o nunca cuando tengo que ponerme a estudiar.

–¿Siempre pensó en la U-tad como primera opción?--Esta universidad tiene un reconocimiento mundial, así que pensé que si quería hacer este esfuerzo tenía que hacerlo de la mejor manera posible. En cuanto vi que la U-tad era la mejor opción no se me pasó ningún otro sitio por la cabeza.–Además de las matrículas, también obtuvo un diploma al mejor expediente académico, ¿está orgulloso?

–Tampoco creo que sea para tanto, yo he hecho lo que quería y me han echado más flores de las que merezco. Aún así me sorprendió, porque me lo dieron por tener el mejor expediente académico de todos los cursos del grado que estudio.

– ¿Supongo que estas matrículas le aliviarán un poco financieramente de cara al año que viene?

–La verdad es que bastante. El grado son 10.000 euros cada curso y por cada matrícula es una asignatura menos que pagas el curso siguiente, por lo que solo tendré que pagar 3.000 el año que viene. Para mí es mucho, porque además tengo que pagar alquiler, la comida y todo lo caro que es vivir en Madrid.

–¿Se ve confiado para seguir en esta línea de buenos resultados?

–Yo espero que sí, pero nunca se sabe. Se han creado muchas expectativas sobre mí por culpa de todo esto y la verdad me mete un poco de presión. Espero mantenerme igual, porque además como siempre digo hago lo que me gusta.

“Mi objetivo es crear un estudio de videojuegos ‘indie’ que saque sus propios proyectos”

–¿A raíz de los ciclos superiores que realizó decidió estudiar el grado que hace en la U-tad?

–Ya lo tenía pensado desde el bachillerato. Desde siempre tuve interés por lo que hago y era mi intención continuar con estos estudios después de bachiller pero no tenía dinero. Tome la decisión de hacer los dos ciclos superiores en la pública que tuvieron un poco que ver con lo que acabé haciendo y así empecé a trabajar y para ahorrar.

–¿Siempre estuvo interesado en el tema de desarrollo artístico de videojuegos?

–Sí. Sobre todo, relacionado con los videojuegos que pertenecen al género indie.

–¿Cómo comenzó su pasión por este género indie?

–Siempre han sido los que más me han gustado, van un poco a la innovación, a hacer más con menso, con un bajo presupuesto logran hacer un gran juego. No tienen una gran empresa encima que les diga que tienen que sacar el producto de una forma determinada y como la empresa quiere, al contrario de los indie donde los que tienen más peso son las personas.

–¿Cuál es su objetivo a largo plazo en todo esto?

–Me encantaría crear mi propio estudio ‘indie’ con el que pueda sacar mis propios proyectos. La verdad es que tengo muchas ideas en la cabeza para desarrollar buenas historias.