Las Festas do Carme de Moaña comienzan hoy con la actuación de América de Vigo y Dj Alex G. Las verbenas se sucederán cada noche hasta el lunes. El domingo se celebra la procesión marítima en la villa mientras que en Cangas no se vivirá esta tradición al no haber encargado de las gestiones.

Las Festas do Carme de Moaña comienzan con una verbena, a partir de las 23.00 horas, a cargo del Grupo América de Vigo y del Dj Alex G., que es vecino de Moaña. Este año habrá cuatro noches de verbenas y cinco de fiestas. La noche grande será el sábado 15, víspera del propio día del Carmen, cuando actuará el Combo Dominicano así como Dj Kola. El domingo, a las 19.30 horas, saldrá la procesión marítima desde el muelle de A Mosqueira que tras recorrer la ría de Vigo culminará con una ofrenda floral frente a la alameda. En donde no habrá procesión marítima este año es en Cangas, tal y como confirmó ayer la cofradía de pescadores. Nadie se hizo cargo de anotar los barcos que participen y solicitar el pertinente seguro. Moaña vivirá sus fiestas del centro urbano más inclusivas. Y es que la comisión y los feriantes aceptaron la propuesta del Concello de suspender las luces de colores y la música una hora cada jornada –de 19.00 a 20.00 horas– para el disfrute de los niños con algún trastorno del espectro autista (TEA) u otro tipo de hipersensibilidades. Además, ayer mismo los encargados de las barras y representantes del Concello inauguraron la plataforma para discapacitados que permite la visión de los dos palcos de actuaciones para los vecinos en silla de ruedas. La concejala de Benestar Social, María Sanluis, destacó sobre todo el compromiso de los responsables de las barras “pues apoyaron la idea y uno incluso aceptó acortar su barra para esta plataforma”. Bombas de palenque En cuanto al lanzamiento de bombas de palenque, la comisión comunicó al Concello que habrá 4 fuegos al mediodía y 4 a las 21.00 horas, así como otros ocho durante la procesión del domingo, para limitar el malestar que generan entre las mascotas y personas hipersensibles.