Lugares con encanto en Cangas

Es una de las entradas al casco histórico de Cangas, muy olvidada y sin llegar a la importancia de otras emblemáticas “puertas” al pasado de localidades, pero que no deja de tener su encanto, como otros rincones del casco histórico cangués que tiene sus joyas.

Suena "Escándalo" por primera vez en este verano en Cangas

El gran Raphael, la leyenda española de la música, empieza a sonar ya en Cangas este verano. La primera interpretación de “Escándalo” está a punto de sonar. En ello está trabajando un grupo de la villa, de forma incansable. Todo tendría relación con el bloqueo del sistema informático del Concello de Cangas que el nuevo gobierno local consiguió arreglar recientemente. Estén atentos a sus transistores por si Raphael se pone a cantar. Igual es que lo tendremos listo para actuar en las Festas do Cristo.

El debate de salarios inunda las redes sociales

Siempre es muy jugoso el debate de los salarios de los políticos. De ahí que al conocer que el gobierno de Cangas en minoría seguirá sin sueldo los debates en redes sociales no se hicieron esperar. Hay argumentos para todos los gustos, desde los que piden que la política local no sea una profesión hasta los que defienden, como si les fuese la vida en ello, el sueldo de los políticos. Por suerte en su día a día la gente no está tan politizada como en las redes sociales, porque en caso contrario el país estaría al borde de un enfrentamiento.